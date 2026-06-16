Garda Forestieră Suceava a depistat un transport fictiv de cherestea la Mălini și a confiscat 115 mc de material lemnos fără proveniență legală

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Garda Forestieră Suceava, împreună cu polițiștii Biroului pentru Protecția Fondului Forestier și Piscicol din cadrul IPJ Suceava, au identificat un transport fictiv de materiale lemnoase în localitatea Iesle, comuna Mălini.

La data de 10 iunie 2026, inspectorii au depistat în depozitul unui operator economic un ansamblu auto utilizat pentru transportul de cherestea. Verificând în sistemul SUMAL 2.0, au constatat că pentru acel camion fusese emis un aviz de însoțire pentru 53,58 mc de cherestea rășinoase, cu punct de plecare un depozit din județul Bacău și destinație depozitul din Iesle.

La sosirea echipei de control, chiar în momentul recepționării avizului, mijlocul de transport era complet gol.

După inventarierea întregii cantități de lemn din depozit, agenții au constatat că materialele lemnoase existente nu corespund deloc celor înscrise în aviz, atât la capitolul caracteristici dimensionale, număr de piese din paleți, modul de așezare, cât și la sortiment, gradul de prelucrare și vechimea cherestelei.

Mai mult decât atât, în urma efectuării balanței dintre stocurile fizice de material lemnos inventariate în depozitul societății și stocurile scriptice de material lemnos operate în SUMAL 2.0, s-a constat un plus de materiale lemnoase nejustificat ce totalizează un volum de 115,45 mc material lemnos.



Astfel, din materialul probatoriu existent, rezultă faptul că pentru a acoperi cantitățile de lemn deținute fără proveniență legală la punctul de lucru din Mălini operatorul economic a procedat la emiterea în mod fictiv a unui aviz de însoțire din depozitul deținut în județul Bacău, aviz care a fost recepționat ulterior doar scriptic în depozitul din județul Suceava.



Față de cele constatate, întrucât sunt întrunite elementele constitutive ale infracțiunilor silvice prevăzute de Legea nr. 331/2024 – Codul silvic, organele de cercetare penală au deschis un dosar penal care va fi soluționat procedural.

Întreaga cantitate de 115,45 mc de materiale lemnoase a fost ridicată și indisponibilizată de către agenții constatatori.

Alte abateri de la legislația silvică în vigoare săvârșite de către operatorul economic în cauză au fost sancționate contravențional de către agenții constatatori, cu amenzi totalizând 3000 lei și confiscarea valorică a cantității de 2,82 mc cu o valoare de 134 lei.

Garda Forestieră Suceava va continua verificările privind trasabilitatea materialelor lemnoase transportate pe drumurile publice în vederea prevenirii, identificării și sancționării transporturilor de materiale lemnoase cu încălcarea legislației silvice în vigoare.