Noul dispensar modern din Cajvana a intrat în construcție: investiție de 6,74 milioane de lei

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Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, împreună cu vicepreședintele Nicolae Robu și primarul orașului Cajvana, Gheorghe Tomăscu, au participat astăzi la demararea efectivă a lucrărilor la noul dispensar uman modern.

Noua clădire, cu o suprafață desfășurată de peste 1.000 mp, va fi ridicată pe amplasamentul fostului dispensar (construit între 1959 și 1964), recent demolat din cauza stării avansate de degradare.

Caracteristicile proiectului:

Regim de înălțime P+2;

Trei cabinete de medicină de familie;

Un cabinet stomatologic;

Săli de tratament și spații de sterilizare;

Acces pentru persoane cu dizabilități;

Patru apartamente de serviciu pentru personalul medical;

O substație de ambulanță care va deservi întreaga zonă.

Valoarea totală a investiției este de 6,74 milioane de lei, din care 60% va fi finanțat de Consiliul Județean Suceava și 40% de Primăria Cajvana.

„Constructorul s-a angajat să finalizeze lucrările în cel mult 12 luni (deși termenul contractual este de 18 luni)”, a precizat președintele Gheorghe Șoldan.

Noul dispensar va contribui la reducerea presiunii asupra Spitalului Municipal Rădăuți și a Unității de Primiri Urgențe a Spitalului Județean Suceava, devenind, potrivit intențiilor administrației județene, unul dintre viitoarele centre de permanență din zonă.

„Vom continua astfel de parteneriate cu primăriile din județ, pentru că atunci când administrațiile lucrează împreună, oamenii sunt cei care câștigă”, a subliniat Gheorghe Șoldan.

Proiectul reprezintă o investiție importantă în infrastructura medicală din zona Cajvana, care va deservi direct peste 10.000 de locuitori din oraș și din localitățile învecinate.