Tiberius Vatamaniuc, trimis în judecată în lipsă pentru omor calificat după urmărirea mortală din 2022 de la Sucevița

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Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava au finalizat ancheta și au dispus trimiterea în judecată a activistului de mediu Tiberius Vatamaniuc, cercetat în stare de libertate, pentru săvârșirea infracțiunii de omor calificat.

Rechizitoriul descrie o tragedie petrecută în noaptea de 25 spre 26 aprilie 2022, pe un drum din zona Marginea-Sucevița, soldat cu decesul a două persoane.

Potrivit rechizitoriului, totul a pornit de la un conflict spontan izbucnit la domiciliul lui Tiberius Vatamaniuc. Adrian-Ilie Mihalescu (34 de ani) și Dionisie Rotar (47 de ani), ambii din Marginea, au ajuns la locuința acestuia. În timpul altercației, Vatamaniuc a fost lovit cu capul în zona feței de către Dionisie Rotar. Ulterior, el s-a înarmat cu două macete și s-a urcat la volanul unui Audi A5, pornind în urmărirea BMW-ului în care se aflau cei doi bărbați și un martor.

După câțiva kilometri de urmărire agresivă, Vatamaniuc a acroșat BMW-ul, obligându-l să oprească. Când a coborât înarmat cu o macetă, șoferul BMW (Dionisie Rotar), aflat sub influența alcoolului, a pornit din nou mașina și a încercat să scape. Vatamaniuc a continuat urmărirea cu viteze foarte mari – peste 162 km/h –, fără să păstreze distanța de siguranță (între 9 și 20 de metri).

Într-o curbă la dreapta, lângă un pod peste un râu, BMW-ul a pierdut controlul la aproximativ 130 km/h, a ieșit de pe carosabil, a lovit un arbore pe care l-a smuls din rădăcini și s-a răsturnat în albia râului. Adrian-Ilie Mihalescu a decedat la fața locului, iar Dionisie Rotar a murit ulterior la spital, pe 28 mai 2022, din cauza traumelor suferite.

Vatamaniuc susține că cei doi bărbați au venit la el din cauza dezvăluirilor sale publice legate de mafia lemnului din zonă, el fiind cunoscut de mai mulți ani ca activist de mediu în Sucevița. O altă variantă vehiculată în anchetă ar fi legată de o posibilă datorie.

Procurorii au reținut că inculpatul, aflat în stare de recidivă (condamnat anterior pentru tentativă de omor), a acționat cu intenție indirectă, prevăzând posibilitatea suprimării vieții celor doi bărbați și acceptând această urmare prin comportamentul său periculos.

Vatamaniuc este dat în urmărire din data de 06.12.2022 prin mandat de executare a pedepsei emis de Judecătoria Rădăuți, și printr- fișă de eveniment din data de 07.04.2023 prin mandat de executare a pedepsei închisorii emis de Judecătoria Rădăuți.