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Primăria Suceava propune un parteneriat strategic cu CJ Suceava pentru construirea unui stadion modern


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Primăria Municipiului Suceava a lansat public o propunere de parteneriat strategic cu Consiliul Județean Suceava pentru modernizarea infrastructurii sportive a orașului, prin realizarea unui stadion la cele mai înalte standarde europene.

Într-o postare pe pagina de socializare, administrația locală propune înființarea unui grup de lucru mixt, format din specialiști ai Primăriei și ai Consiliului Județean, care să analizeze variantele strategice, cadrul legislativ și cele mai eficiente soluții de finanțare pentru acest obiectiv major, dorit atât de cetățeni, cât și de autorități.

„Acest demers este fundamentat pe interesul comun de dezvoltare a unei infrastructuri sportive moderne, împărtășit de Primăria Municipiului Suceava, Consiliul Local, Consiliul Județean Suceava și unitățile administrativ-teritoriale învecinate”, se precizează în document.

Primăria propune constituirea unui consorțiu administrativ sau a unei Asociații de Dezvoltare Intercomunitară (ADI), model care s-a dovedit extrem de eficient în alte zone ale țării.

Rolurile ar fi clar delimitate:

  • Primăria Municipiului Suceava – contribuie cu terenul complet viabilizat și liber de sarcini juridice;
  • Consiliul Județean Suceava – asigură cofinanțarea, amenajarea căilor de acces de interes județean și a utilităților majore;
  • Guvernul României / Compania Națională de Investiții (CNI) – preia majoritatea finanțării (85-90% din valoare) și derulează procedurile de execuție.

Comunicatul face referire la exemple de succes din țară:

  • Craiova (Stadionul „Ion Oblemenco”);
  • Târgu Mureș (complex sportiv cu patinoar și sală polivalentă);
  • Sibiu (Stadionul Municipal – investiție de peste 42 milioane euro);
  • Târgu Jiu (stadion modern de 22 milioane euro).

Toate aceste proiecte au fost realizate prin parteneriate strânse între autoritățile locale, județene și guvernamentale, susține municipalitatea.

„Este momentul ca Suceava să valorifice aceste oportunități și să demonstreze că poate deveni un model de dezvoltare regională prin colaborare, viziune și determinare”, transmite Primăria Municipiului Suceava.

Propunerea deschide, totodată, perspectiva extinderii parteneriatului strategic și către alte proiecte de anvergură, precum dezvoltarea unui parc industrial de mare capacitate în zona metropolitană.


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