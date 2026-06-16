Glumele interetnice din Senegal, la Alianța Franceză din Suceava cu drd. Sokhna Diouf din Dakar

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Joi, 18 iunie 2026, ora 13:00, Alianța Franceză din Suceava continuă seria de întâlniri culturale „Rencontres-lectures avec des écrivains francophones de Bucovine”, cu o temă interculturală și sociolingvistică de mare interes.

Invitata specială este Sokhna Diouf, doctorandă în sociolingvistică la Universitatea „Cheikh Anta Diop” din Dakar, Senegal. Aceasta se află la Suceava în cadrul unui stagiu de cercetare doctorală „Eugen Ionescu”, susținut de Agenția Universitară a Francofoniei.

Sokhna Diouf va susține o prezentare cu tema: „La plaisanterie dans les ethnies au Sénégal / Glumele interetnice în Senegal”. Evenimentul continuă și completează dezbaterea din luna mai dedicată glumelor familiale în Mali.

Doctoranda este afiliată la Școala Doctorală „Arte, Culturi și Civilizații” și lucrează în laboratorul SOLDILAF (Sociolingvistică, Lingvistică și Didactica Limbilor Africane). Cercetările sale vizează dinamica limbilor naționale și străine în Senegal și impactul acestora asupra sistemului educațional, cu accent pe implementarea bilingvismului și multilingvismului.

În cadrul întâlnirii, Sokhna Diouf va explica o practică culturală specific africană – relația de rudenie bazată pe glume (cunoscută local sub denumirile kal în wolof, masir în sereră sau dendiraagal în puular). Această practică permite și încurajează membrii diferitelor etnii să-și adreseze reciproc glume, critici prietenoase și stereotipuri umoristice, fără a genera conflicte. Departe de a fi o simplă distracție, gluma interetnică acționează ca un veritabil regulator social, contribuind la dezamorsarea tensiunilor, consolidarea unității naționale și promovarea unei culturi a păcii și toleranței.

Evenimentul este deschis publicului sucevean și oferă o oportunitate rară de a descoperi aspecte fascinante ale culturii și sociolingvisticii africane prin prisma francofoniei.

Mai multe informații și documente despre activitățile Alianței Franceze din Suceava pot fi consultate pe pagina de Facebook și pe site-ul oficial: https://afsuceava.ro.