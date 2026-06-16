Opt handbaliști de la CSU Suceava, convocați la naționala de tineret pentru Campionatul European M20

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Selecționerul naționalei de tineret a României, Bogdan Șoldănescu, a inclus opt jucători de la CSU Suceava în lotul convocat pentru ultima etapă de pregătire înaintea Campionatului European M20, competiție care se va desfășura în perioada 8-19 iulie 2026, la Cluj-Napoca și Turda.

Cei opt handbaliști convocați sunt: Răzvan Rîpă, Teodor Ilucă, Emanuel Șerban, Codrin Dascălu, Eduard Rusu, Ianis Chiruț, Andrei Marcu și Nicolas Zapodianu.

Toți cei opt sportivi s-au regăsit și în lotul național la acțiunea precedentă de pregătire.

Tricolorii se află deja în cantonament la Cheile Grădiștei încă de săptămâna trecută. Actuala etapă de pregătire se va încheia miercuri. După trei zile libere, reprezentativa de tineret se va reuni la Ploiești pentru continuarea programului de pregătire intensivă.

La Campionatul European M20, România va evolua în Grupa E, alături de Suedia, Israel și Bosnia-Herțegovina.

Prezența masivă a jucătorilor de la CSU Suceava în lotul național subliniază valoarea și munca susținută din cadrul clubului, care se afirmă tot mai puternic ca un important furnizor de talente pentru handbalul românesc .