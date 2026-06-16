Program complet Zilele Sucevei 2026: trei seri de concerte și spectacole în Parcarea Iulius Mall

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Primăria Municipiului Suceava a anunțat programul detaliat al ediției din acest an a „Zilelor Sucevei”, care se va desfășura în perioada 19 – 21 iunie 2026, în Parcarea Iulius Mall.
Evenimentul va aduce pe scenă artiști locali, ansambluri folclorice, școli de arte și headlineri cunoscuți, oferind publicului sucevean trei seri pline de muzică, dans și bună dispoziție.
Programul complet Zilele Sucevei 2026
Vineri, 19 iunie
- 18:00 – 18:20: Singing Stars Kids (prof. coord. Oana Păstrăv)
- 18:30 – 19:15: Grup Folcloric (coord. prof. Loredana Mândrișteanu)
- 19:15 – 19:40: Adriana Crainiciuc
- 19:45 – 20:30: Mugurașii (coord. prof. Diana Săcălic)
- 20:30 – 21:00: Marius Zgâianu
- 21:00 – 22:00: Aura Șova & Band
- 22:00 – 23:00: Vița de Vie
Sâmbătă, 20 iunie
- 18:00 – 18:25: Vocalis Grup (coord. prof. Cosmina Mandiuc Palade)
- 18:25 – 18:45: Ioana Penciuc
- 18:45 – 19:30: Școala Populară de Arte (prof. Oana Sîrbu)
- 19:30 – 19:55: Laura Haidău
- 20:00 – 20:25: D.O.R. Folk (coord. prof. Cristi Doboș)
- 20:30 – 21:30: Ansamblul Artistic „Ciprian Porumbescu”
- 21:30 – 22:00: DJ Manole
- 22:00 – 23:00: Alexandra Căpitănescu & Band
Duminică, 21 iunie
- 18:00 – 18:20: S!S Stempel & Band
- 18:15 – 18:45: Bucovina Dans Studio / Bianca Rusu (saxofon) / Soliste Ansamblul Poienița (Antonia Tătaru, Ștefania Cojocaru și Roxana Chiruță)
- 18:45 – 19:00: Diana Ciubotariu
- 19:00 – 19:20: Lavinia Chirilă
- 19:20 – 19:40: Mircea Coca
- 19:45 – 20:30: Andra Matei & Band
- 20:30 – 21:30: Alessia Pop & Band
- 21:30 – 22:00: DJ Alex Man
- 22:00 – 23:00: Connect-R
Intrarea la toate evenimentele este liberă.
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