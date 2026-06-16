Program complet Zilele Sucevei 2026: trei seri de concerte și spectacole în Parcarea Iulius Mall

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Primăria Municipiului Suceava a anunțat programul detaliat al ediției din acest an a „Zilelor Sucevei”, care se va desfășura în perioada 19 – 21 iunie 2026, în Parcarea Iulius Mall.

Evenimentul va aduce pe scenă artiști locali, ansambluri folclorice, școli de arte și headlineri cunoscuți, oferind publicului sucevean trei seri pline de muzică, dans și bună dispoziție.

Programul complet Zilele Sucevei 2026

Vineri, 19 iunie

18:00 – 18:20: Singing Stars Kids (prof. coord. Oana Păstrăv)

(prof. coord. Oana Păstrăv) 18:30 – 19:15: Grup Folcloric (coord. prof. Loredana Mândrișteanu)

(coord. prof. Loredana Mândrișteanu) 19:15 – 19:40: Adriana Crainiciuc

19:45 – 20:30: Mugurașii (coord. prof. Diana Săcălic)

(coord. prof. Diana Săcălic) 20:30 – 21:00: Marius Zgâianu

21:00 – 22:00: Aura Șova & Band

22:00 – 23:00: Vița de Vie

Sâmbătă, 20 iunie

18:00 – 18:25: Vocalis Grup (coord. prof. Cosmina Mandiuc Palade)

(coord. prof. Cosmina Mandiuc Palade) 18:25 – 18:45: Ioana Penciuc

18:45 – 19:30: Școala Populară de Arte (prof. Oana Sîrbu)

(prof. Oana Sîrbu) 19:30 – 19:55: Laura Haidău

20:00 – 20:25: D.O.R. Folk (coord. prof. Cristi Doboș)

(coord. prof. Cristi Doboș) 20:30 – 21:30: Ansamblul Artistic „Ciprian Porumbescu”

21:30 – 22:00: DJ Manole

22:00 – 23:00: Alexandra Căpitănescu & Band

Duminică, 21 iunie

18:00 – 18:20: S!S Stempel & Band

18:15 – 18:45: Bucovina Dans Studio / Bianca Rusu (saxofon) / Soliste Ansamblul Poienița (Antonia Tătaru, Ștefania Cojocaru și Roxana Chiruță)

/ (saxofon) / Soliste Ansamblul Poienița (Antonia Tătaru, Ștefania Cojocaru și Roxana Chiruță) 18:45 – 19:00: Diana Ciubotariu

19:00 – 19:20: Lavinia Chirilă

19:20 – 19:40: Mircea Coca

19:45 – 20:30: Andra Matei & Band

20:30 – 21:30: Alessia Pop & Band

21:30 – 22:00: DJ Alex Man

22:00 – 23:00: Connect-R

Intrarea la toate evenimentele este liberă.