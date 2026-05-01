Un bărbat din Ulma, condamnat la 2 ani de închisoare pentru uciderea cu cruzime a propriului câine, a fost încarcerat

Judecătoria Rădăuți a emis, la data de 30 aprilie 2026, mandatul de executare a pedepsei închisorii pentru un bărbat din comuna Ulma, sat Nisipitu, condamnat la 2 ani de închisoare pentru uciderea cu intenție și cruzime a unui exemplar canin.

Fapta a avut loc la data de 8 decembrie 2023, când bărbatul, aflat pe terenul din spatele imobilului său, a ucis animalul (un câine cu caracteristici morfologice asemănătoare rasei Husky, femelă, în vârstă de aproximativ 3 ani) prin aplicarea mai multor lovituri în zona capului cu o unealtă. Ulterior, cadavrul a fost introdus într-un sac și aruncat în spatele locuinței.

La nivelul Poliției Orașului Vicovu de Sus s-a constituit o echipă operativă, iar în data de 30 aprilie 2026 bărbatul a fost identificat în proximitatea locuinței sale. După înmânarea mandatului de executare, acesta a fost condus la sediul poliției și escortat la Penitenciarul Botoșani.