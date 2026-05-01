Ilie Bolojan: Indiferent de rezultatul votului la moțiunea de cenzură PNL va avea consultări interne și va propune o soluție bazată pe consecvență și responsabilitate

Premierul Ilie Bolojan a declarat vineri, 1 mai 2026, la sediul PNL Suceava, că Partidul Național Liberal va organiza consultări interne după votarea moțiunii de cenzură, indiferent de rezultatul acesteia, urmând să propună o soluție coerentă bazată pe deciziile deja adoptate de partid.

„Partidul Național Liberal va avea o consultare, așa cum este normal, după această moțiune, indiferent care va fi soarta moțiunii, pentru că va trebui să luăm anumite decizii și, în baza acestei consultări, vom propune o soluție pe care o întrevede PNL în discuțiile care vor urma”, a afirmat Ilie Bolojan.

Întrebat despre apelul PSD către liberali de a renunța la susținerea sa, premierul a răspuns ferm:

„În primul rând este o lipsă de politețe și de respect pentru că PNL, în această perioadă, nu a cerut niciunui partid care a fost în coaliție să facă anumite lucruri, să schimbe anumite persoane, să adopte anumite politici. Sunt convins că partidul pe care noi îl reprezentăm a învățat câte ceva din ceea ce s-a întâmplat în ultimii ani. Dacă PNL nu a mai luat voturile respective, așa cum a luat în cicluri anterioare, este generat de faptul că nu cetățenii ne-au părăsit pe noi, ci noi i-am părăsit pe cetățeni prin comportamentele pe care le-am tolerat în anii trecuți.”

Referitor la poziția sa de președinte al PNL, Ilie Bolojan a precizat că nu există nicio problemă:

„Partidul Național Liberal are un președinte ales prin Congres, nu există niciun fel de probleme pe această temă. Atunci când ești președintele PNL ai o mare responsabilitate pentru că pe această funcție, de-a lungul istoriei, au stat niște oameni care te obligă la un anumit comportament.”

Premierul a mai declarat că parlamentarii care au semnat moțiunea își vor exprima votul marți, iar rezultatul va fi cunoscut atunci.

Declarațiile premierului Ilie Bolojan vin într-un context politic tensionat, la scurt timp după depunerea moțiunii de cenzură împotriva Guvernului, și conturează poziția PNL de responsabilitate și consecvență în raport cu deciziile interne și cu așteptările electoratului.