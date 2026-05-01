Premierul Ilie Bolojan la Suceava: Stabilitatea guvernamentală, condiție esențială pentru finalizarea proiectelor PNRR până în august

Premierul Ilie Bolojan a vorbit vineri, 1 mai 2026, la sediul PNL Suceava, despre scenariile posibile după depunerea moțiunii de cenzură și despre prioritățile imediate ale României legate de Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Referindu-se la ipoteza trecerii moțiunii, șeful Guvernului a explicat procedura constituțională:

„În cazul în care săptămâna viitoare moțiunea va trece, așa cum este procedura constituțională, guvernul rămâne în funcție sub forma unui interimat până la validarea de către Parlament a unui nou guvern. Partidele vor participa la consultări cu președintele României, vor putea face propuneri și președintele României, analizând aceste propuneri, va încredința unui premier formarea guvernului.”

Dacă moțiunea nu trece, guvernul continuă activitatea normal, dar premierul a subliniat necesitatea consultărilor parlamentare pentru asigurarea unei susțineri stabile:

„Asta înseamnă că e nevoie în perioada următoare de consultări parlamentare, în așa fel încât și în această situație să se găsească o formulă de susținere stabilă relativ stabilă pentru că avem câteva priorități de îndeplinit ca țară indiferent cine este în guvernare în perioada următoare.”

Ilie Bolojan a evidențiat două probleme majore legate de PNRR în următoarele trei luni: îndeplinirea jaloanelor și absorbția efectivă a fondurilor.

„Sunt câteva zeci de reforme care trebuie îndeplinite. Gândiți-vă de exemplu că legea de salarizare unitară în sectorul public este un jalon foarte important. Avem două posibilități: să trăim așteptări care nu pot fi onorate sau să avem o discuție transparentă despre posibilitățile României.”

Referitor la absorbția banilor, premierul a atras atenția asupra celor peste 20.000 de șantiere deschise:

„Determinarea acestora ține de absorbția fondurilor pentru România. Aici sunt două linii de finanțare. Cele din grant și banii din împrumut. E adevărat, acești bani trebuie să îi rambursăm. Dar condițiile de împrumut pentru aceste fonduri europene sunt mult mai bune decât condițiile de pe piețele normale.”

Ilie Bolojan a anunțat că luni seară Guvernul va adopta o ordonanță pentru plăți rapide direct de la Ministerul Finanțelor și o linie de finanțare de 2 miliarde de lei pentru acoperirea cheltuielilor neeligibile, astfel încât proiectele să poată fi finalizate până la sfârșitul lunii august.

„Sper că la finalul lunii august proiectele care sunt și în această regiune a țării vor fi finalizate în localitățile din cele două județe în așa fel încât să creăm condiții mai bune de viață”, a concluzionat premierul.

Declarațiile premierului Ilie Bolojan vin într-un context politic tensionat și subliniază necesitatea stabilității guvernamentale pentru accesarea fondurilor europene și finalizarea investițiilor esențiale pentru dezvoltarea regională.