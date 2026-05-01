Premierul Ilie Bolojan anunță de la Suceava ședință de Guvern luni seara, înainte de moțiunea de cenzură, pentru măsuri necesare implementării proiectelor cu finanțare europeană

Premierul Ilie Bolojan a vizitat vineri, 1 mai 2026, municipiul Suceava, unde a felicitat pe ministrul Educației, Mihai Dimian, rector suspendat al Universității „Ștefan cel Mare” pentru proiectele câștigate prin PNRR și a participat la semnarea contractelor pentru cele două loturi ale Autostrăzii A7 Pașcani – Suceava.

La începutul conferinței de presă organizate la sediul PNL Suceava, prim-ministrul a subliniat importanța investițiilor în educație:

„Vreau să-l felicit pe ministrul Educației, rectorul USV Mihai Dimian, pentru lucrările importante care sunt în derulare și pe care Universitatea le-a câștigat în anii trecuți prin PNRR, pentru că vor schimba fața învățământului universitar sucevean.”

Șeful Guvernului a vizitat o nouă creșă realizată prin programul „Sfânta Ana”, finanțat din fonduri europene – al 66-lea obiectiv finalizat – și a participat la semnarea contractelor pentru autostrada A7.

„Am închis administrativ această vizită prin semnarea celui mai important proiect, cred eu, pentru această parte de țară, capetele de autostradă înspre Suceava-Siret și, cel de-al doilea, legătura cu Republica Moldova, Pașcani-Ungheni. Un proiect important, finanțat prin programul SAFE și, dacă nu era acest program, trebuie să recunoaștem, nu aveam capacitatea de finanțare a acestor proiecte”, a declarat premierul Ilie Bolojan.

Ilie Bolojan a anunțat că luni seară Guvernul va adopta o ordonanță care va permite finanțarea proiectelor europene prin plăți rapide direct de la Ministerul Finanțelor, reducând astfel termenii de verificare care durează luni de zile. De asemenea, va fi creată o linie de finanțare de 2 miliarde de lei pentru acoperirea cheltuielilor neeligibile prin credite din trezorerie.

„Sper că la finalul lunii august proiectele care sunt și în această regiune a țării vor fi finalizate în localitățile din cele două județe în așa fel încât să creăm condiții mai bune de viață, să avem școli, dispensare dotate, să avem blocuri anvelopate, să avem lucrări importante finalizate pentru a crea condiții de dezvoltare cetățenilor țării noastre”, a concluzionat prim-ministrul.