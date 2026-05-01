Gheorghe Șoldan, după semnarea contractelor pentru Autostrada Pașcani-Suceava: Astăzi începe vindecarea unei răni vechi a județului Suceava- lipsa infrastructurii de mare viteză.

Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, a calificat drept „istorică” ziua de vineri, 1 mai 2026, când, în Sala Unirii a Palatului Administrativ, au fost semnate contractele de proiectare și execuție pentru cele două loturi ale Autostrăzii A7 pe sectorul Pașcani – Suceava.

Contractele au fost semnate de reprezentanții companiei UMB Spedition, condusă de omul de afaceri Dorinel Umbrărescu, și de directorul general al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Cristian Pistol, în prezența premierului Ilie Bolojan, a președintelui CJ Suceava, Gheorghe Șoldan, a fostului ministru al Transporturilor Ciprian Șerban, a secretarului de stat Horațiu Cosma și a altor autorități locale și centrale.

„De mai bine de un an așteptăm cu toții semnarea acestor contracte. E o zi istorică, dar istoria acestei zile a fost scrisă în ultimul deceniu, prin munca multor oameni, administrații, guverne”, a declarat Gheorghe Șoldan.

Președintele CJ Suceava a mulțumit premierului Ilie Bolojan pentru prezența la Suceava și pentru asigurarea finanțării, subliniind că „culoarea politică a fiecăruia este mai puțin importantă” și că fiecare administrație din ultimii 10-12 ani a contribuit la progresul proiectului.

Șoldan a evidențiat importanța strategică a autostrăzii pentru județ:

„Pentru noi, sucevenii, cel mai important este că, începând de astăzi, avem certitudinea că autostrada A7 va ajunge, în sfârșit, până la Suceava. Ani la rând am fost lăsați în subdezvoltare în detrimentul altor zone din România. Astăzi începe vindecarea unei răni vechi a județului Suceava: lipsa infrastructurii de mare viteză. Sperăm să ajungem, în cel mult trei ani, la 62 de kilometri de la Suceava la Pașcani și să putem circula, în 2028, de la Suceava până la Ploiești, pe Autostrada Moldovei – A7.”

În paralel cu autostrada, Gheorghe Șoldan a anunțat demararea altor proiecte majore: varianta ocolitoare Gura Humorului, noul terminal al Aeroportului „Ștefan cel Mare” Suceava (de aproape trei ori mai mare decât cele existente) și cel mai amplu program de modernizare a drumurilor județene din istoria Consiliului Județean.

„Din 2026 vom vedea cât mai multe utilaje la treabă. Și atunci va fi clar pentru toată lumea, chiar și pentru cei mai sceptici, că județul Suceava se dezvoltă prin cele mai mari proiecte din istoria lui”, a concluzionat președintele Gheorghe Șoldan.