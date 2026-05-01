Mașină declarată furată din Marea Britanie, descoperită în apropierea unei locuințe din Mitocu Dragomirnei

Polițiștii de frontieră din cadrul Serviciului Teritorial al Poliției de Frontieră Suceava au descoperit un autoturism furat din Marea Britanie, în valoare de aproximativ 200.000 de lei, în apropierea unei locuințe din localitatea Mitocu Dragomirnei.

Acțiunea a avut loc joi, 30 aprilie 2026, în jurul orei 19:30, în cadrul unei operațiuni pe linia combaterii traficului internațional cu autovehicule furate. Autoturismul avea aplicate plăcuțe de înmatriculare specifice Marii Britanii și figura ca fiind furat încă din iunie 2024, conform alertelor introduse de autoritățile britanice.

Femeia de 41 de ani, din Suceava, care folosea autoturismul și în apropierea locuinței căreia a fost descoperit vehiculul, este cercetată acum pentru săvârșirea infracțiunii de tăinuire.

Autovehiculul a fost indisponibilizat și transportat la sediul Poliției de Frontieră pentru continuarea cercetărilor, urmând ca la finalizarea dosarului să fie dispuse măsurile legale care se impun.

Cazul este instrumentat de polițiștii de frontieră suceveni sub supravegherea procurorului competent, fiind continuate verificările pentru stabilirea tuturor împrejurărilor și a eventualelor legături cu rețele de trafic internațional de autovehicule furate.