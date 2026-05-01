Incendiu la o casă de locuit din Câmpulung Moldovenesc. Pompierii au intervenit cu cinci autospeciale

Pompierii militari din cadrul Secției Câmpulung Moldovenesc, împreună cu voluntarii SVSU Vama, au intervenit joi seara cu cinci autospeciale de stingere pentru localizarea și lichidarea unui incendiu izbucnit la o casă de locuit din municipiul Câmpulung Moldovenesc.

Potrivit slt. Radu Gabriel din cadrul ISU Suceava, la sosirea echipajelor, flăcările se manifestau generalizat la o anexă și la acoperișul casei de locuit, existând pericol de propagare la întreaga construcție.

Au ars complet anexa din lemn, pe o suprafață de aproximativ 30 de metri pătrați, și acoperișul casei de locuit, pe aproximativ 110 metri pătrați. S-au degradat elemente de tâmplărie, mobilier și alte bunuri din interiorul construcțiilor.

Cauza probabilă a incendiului a fost de natură electrică – un scurtcircuit.

Din fericire, nu s-au înregistrat victime omenești, iar pompierii au reușit să salveze restul casei de locuit, limitând pagubele.

Intervenția forțelor de intervenție a împiedicat extinderea flăcărilor la întreaga locuință și la eventualele imobile învecinate.