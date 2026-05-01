Premierul Ilie Bolojan, despre Sala Polivalentă din Suceava: „Cu cât o investiție este finalizată mai repede, cu atât este mai bine pentru comunitate”

Premierul Ilie Bolojan a fost întrebat vineri, 1 mai 2026, în conferința de presă de la sediul PNL Suceava, despre stadiul investiției la Sala Polivalentă, proiect aproape finalizat, dar la care Primăria Suceava nu a realizat încă drumul de acces și parcarea aferentă.

Șeful Guvernului a precizat că nu deține datele exacte ale proiectului și a evitat să facă aprecieri detaliate:

„Nu am datele exacte despre această investiție și nu m-aș hazarda să mă apuc să fac tot felul de considerații dacă nu știu lucrurile.”

Ilie Bolojan a menționat o situație similară întâlnită la Botoșani, unde a discutat cu primarul localității pentru deblocarea lucrărilor. Premierul a subliniat importanța respectării angajamentelor de către toate părțile implicate în astfel de proiecte:

„Aici este vorba la astfel de proiecte despre respectarea unor angajamente de către toate părțile care sunt implicate. Și, în general, acest tip de proiecte practic CNI-ul sau investitorul principal vine cu partea de investiție principală, iar autoritățile locale, în general, își asumă componenta de racordări la utilități, parcări și așa mai departe.”

Referitor la posibilele cauze ale întârzierilor, premierul a enumerat posibile aspecte juridice sau tehnice, insistând asupra necesității finalizării rapide a investițiilor:

„Nu cunosc exact care sunt cauzele, pot fi aspecte care țin de situația juridică a unor terenuri, pot fi alte aspecte tehnice. Cu cât o investiție este finalizată mai repede, cu atât este mai bine pentru comunitate, pentru că oamenii o folosesc integral, pe de altă parte, cu atât ne costă mai puțin, pentru că știți că la orice lucrare care nu se finalizează se aplică ajustări, rate de inflație, devalorizări, care într-o formă sau alta îi cresc prețurile și nimeni nu are de câștigat dintr-o astfel de situație.”

Declarațiile premierului Ilie Bolojan vin în contextul în care Sala Polivalentă din Suceava, un proiect major de investiții, este aproape finalizată din punct de vedere structural, dar lipsa infrastructurii de acces și a parcării împiedică punerea sa completă în funcțiune.