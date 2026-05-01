Angelica Fădor, după întâlnirea premierului Ilie Bolojan cu primarii PNL din Suceava: Îi suntem alături domnului președinte Bolojan

Președintele PNL Suceava, secretarul de stat Angelica Fădor, a transmis concluziile întâlnirii de vineri, 1 mai 2026, dintre premierul Ilie Bolojan și primarii PNL din județ, precum și cu liderii zonali ai partidului.

Potrivit Angelicăi Fădor, discuțiile au vizat atât aspecte administrative, cât și chestiuni politice.

„Pe de o parte s-au discutat chestiuni administrative, pe de altă parte chestiuni politice. Concluzia acestei întâlniri frumoase cu colegii primari a fost aceea că Partidul Național Liberal va trebui să ia decizii înțelepte în următoarea perioadă, să dea dovadă de verticalitate și că îi suntem alături domnului președinte Bolojan”, a declarat Angelica Fădor.

Declarația vine într-un context politic tensionat la nivel național, la scurt timp după depunerea moțiunii de cenzură împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan. Întâlnirea de la Suceava a reprezentat un moment de analiză și coagulare a poziției organizației județene PNL față de provocările actuale.