„Zile și Nopți Studențești” revine la Suceava! Ediția a XVI-a a festivalului ASUS se desfășoară între 15 și 30 mai



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Asociația Studenților din Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava (ASUS) organizează, în perioada 15–30 mai 2026, cea de-a XVI-a ediție a festivalului „Zile și Nopți Studențești” (ZNSt), unul dintre cele mai așteptate evenimente studențești din nordul Moldovei.

Festivalul va debuta vineri, 15 mai, ora 20:00, cu un concert în Grădina Englezească a Campusului Universității, la care invitat special va fi Andreea Bănică.

Pe parcursul celor două săptămâni, studenții, cadrele didactice și publicul larg vor avea parte de o gamă variată de activități educaționale, sportive, creative, dar și de momente de divertisment – seri de film, petreceri tematice și numeroase experiențe inedite, atât în cadrul USV, cât și în locațiile partenere.

„Zile și Nopți Studențești” își propune să aducă împreună comunitatea universitară și suceveană într-o atmosferă festivă, combinând elemente culturale, recreative și de socializare.

Pentru programul complet al festivalului și actualizări, organizatorii recomandă urmărirea paginilor oficiale de social media ZNSt (@znstusv) și Asociația Studenților din Universitatea Suceava (@asus_sv).