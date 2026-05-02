Autoturism căutat de autoritățile franceze, descoperit de polițiștii de frontieră suceveni în localitatea Marginea

Polițiștii de frontieră din cadrul Serviciului Teritorial al Poliției de Frontieră Suceava au depistat în trafic, joi, 30 aprilie 2026, un autoturism înmatriculat în Franța, care figura ca fiind căutat de autoritățile franceze pentru a fi folosit ca probă într-un dosar penal.

Potrivit STPF Suceava, autovehiculul a fost oprit în jurul orei 15:30 în trafic în localitatea Marginea, în timp ce era condus de un sucevean în vârstă de 30 de ani. La verificări, polițiștii au constatat că mașina făcea obiectul unei alerte internaționale introduse cu o zi înainte de autoritățile franceze.

Autoturismul, în valoare de aproximativ 77.000 de lei, a fost indisponibilizat și transportat la sediul Poliției de Frontieră pentru continuarea cercetărilor.

În cauză se efectuează cercetări pentru săvârșirea infracțiunii de tăinuire, urmând ca la finalizarea dosarului să fie dispuse măsurile legale care se impun.

Acțiunea face parte din măsurile luate de polițiștii de frontieră suceveni pe linia combaterii traficului internațional cu autovehicule furate sau implicate în proceduri penale.