Vreme deosebit de rece pentru această perioadă în estul și centrul țării. Avertisment meteorologic pentru Suceava

Administrația Națională de Meteorologie a emis o informare meteorologică valabilă în intervalul 2 mai, ora 10:00 – 3 mai, ora 10:00, prin care anunță vreme deosebit de rece pentru această perioadă în sudul, estul și local în centrul țării, inclusiv în județul Suceava.

Temperaturile maxime se vor încadra, în general, între 8 și 16 grade, valori cu abateri negative de 8-12 grade față de mediile multianuale ale perioadei. Minimele vor oscila între -8 și 8 grade.

Spre sfârșitul nopții de 2 spre 3 mai, local în Transilvania și izolat în Moldova se va produce brumă.

Pe parcursul zilei de sâmbătă vor fi averse local în Moldova (inclusiv Suceava), Dobrogea, Muntenia, Oltenia și Transilvania. Izolat, îndeosebi în Muntenia și Oltenia, vor fi descărcări electrice, căderi de grindină sau măzăriche și cantități de apă de 10-15 l/mp.

În Carpații Orientali (inclusiv zona de munte a județului Suceava) vor fi precipitații mixte (ploaie, lapoviță, măzăriche și ninsoare).

Vântul va avea intensificări local în estul și sudul țării, cu viteze de 40-50 km/h, iar în zona montană înaltă rafalele vor depăși 60-70 km/h.