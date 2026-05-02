Cetățean grec, prins în PTF Siret cu peste 200 de piei de jder și râs ascunse în autocar

Polițiștii de frontieră din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Siret au descoperit, vineri, 1 mai 2026, un transport ilegal de piei din blană de animale protejate, în valoare de aproximativ 85.000 de lei.

Potrivit STPF Suceava, un cetățean grec în vârstă de 65 de ani, care călătorea cu un autocar înmatriculat în Bulgaria pe ruta Ucraina – România – Grecia, a fost oprit pentru controlul de intrare în țară. La solicitarea polițiștilor de frontieră, inspectorii vamali au efectuat un control amănunțit al mijlocului de transport.

În cala de bagaje și sub bancheta din spate au fost descoperite, ascunse și nedeclarate, 200 de piei din blană de jder și șapte bucăți din blană de râs. Bunurile, susceptibile a proveni din specii protejate, nu erau însoțite de documentele legale necesare (certificat CITES sau autorizație specială).

Cetățeanul grec nu a putut prezenta acte justificative pentru transportul mărfii.

În cauză se efectuează cercetări pentru săvârșirea infracțiunilor de deținere, transport și oferire spre vânzare a exemplarelor luate din natură (prevăzute de Legea privind protecția mediului) și tentativă la contrabandă calificată. Pieile au fost ridicate pentru continuarea cercetărilor, urmând ca la finalizarea dosarului să fie dispuse măsurile legale care se impun.