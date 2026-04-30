Mașini de drift, off-road și simulatoare auto, weekend-ul acesta, la FIM-AR EXPO, la Iulius Mall Suceava

Weekend-ul acesta, Iulius Mall Suceava devine punctul de întâlnire al pasionaților de mașini și inginerie, odată cu cea de-a doua ediție a expoziției auto FIM-AR EXPO. Evenimentul va avea loc timp de două zile, pe 2 și 3 mai, și promite un weekend plin de energie, demonstrații și experiențe interactive. Accesul este gratuit.

Parcarea Iulius Mall Suceava se transformă, pe 2 și 3 mai, într-un adevărat hub auto, unde vor fi expuse peste 100 de autoturisme spectaculoase. De la modele clasice și vehicule off-road, până la mașini de drift și proiecte speciale realizate de studenți, cei pasionați de lumea automobilelor vor trăi experiență inedită.

În plus, expoziția include două standuri interactive unde vei putea testa un simulator auto și unul de sudură cu realitate augmentată, vei asista la demonstrații cu imprimanta 3D și echipamente de gravură laser. Mai multe proiecte inovatoare din domeniul mecatronicii și roboticii vor fi prezentate într-un format interactiv, care te vor face să înțelegi cum prind viață ideile din spatele tehnologiilor moderne.

Primul weekend din luna mai aduce la Iulius Mall Suceava și activități pentru copii. Sâmbătă, 2 mai, de la ora 12:00, în zona Reserved, cei mici sunt așteptați la spectacolul de teatru „Ivan Turbincă”. Aventurile sale amuzante și pline de învățăminte îi vor captiva și le vor stârni imaginația. Participarea este gratuită.

Pe lângă magia teatrului, sâmbătă, între ora 15:00 și 17:00, în zona Cinema are loc atelierul de creație. Activitatea se desfășoară în două grupe, prima în intervalul 15:00 – 16:00, iar cea de-a doua în intervalul 16:00 – 17:00.Locurile sunt limitate, iar înscrierile se fac la numerele de telefon 0230 208 700 sau 0230 208 701.

Bucură-te de un weekend plin de experiențe memorabile, dedicate întregii familii, la Iulius Mall Suceava!