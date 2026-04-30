Peste 300 de polițiști suceveni, zilnic, în teren pentru o minivacanță de 1 Mai în siguranță

Inspectoratul de Poliție Județean Suceava a anunțat un dispozitiv special de ordine și siguranță publică pentru minivacanța de 1 Mai, cu scopul de a asigura un climat de liniște și siguranță pentru cetățeni.

Potrivit inspectorului general adjunct al Poliției Județene Suceava, comisar șef Ionuț Epureanu, în această perioadă, zilnic vor fi angrenați în medie aproximativ 300 de polițiști, care vor acționa în sistem integrat pe principalele artere de circulație, în zonele de agrement, stațiunile turistice și în punctele cu risc rutier ridicat, mai ales în intervalele cu trafic intens.

Polițiștii rutieri vor avea ca prioritate dirijarea și fluidizarea traficului, monitorizarea respectării regimului legal de viteză prin mijloace tehnice omologate (fixe și mobile) și prevenirea accidentelor rutiere generate de consumul de alcool sau alte substanțe interzise. Peste 50 de polițiști rutieri vor fi prezenți zilnic pe drumurile publice.

„Menținerea ordinii și liniștii publice reprezintă principalul obiectiv al poliției sucevene, astfel încât cetățenii să petreacă minivacanța într-un climat optim”, se arată în comunicatul IPJ Suceava.

Recomandările polițiștilor către cetățeni:

Adoptați un comportament preventiv și asigurați locuințele la plecare;

Evitați să vă anunțați absența de acasă prin postări pe rețelele de socializare;

Planificați deplasările pe distanțe lungi cu opriri regulate pentru odihnă;

Respectați normele rutiere și manifestați prudență sporită în trafic;

Evitați consumul de alcool și implicarea în conflicte, inclusiv cele de natură familială.

În cazul în care sunteți martorii unor fapte antisociale, polițiștii recomandă să apelați imediat numărul unic de urgență 112.

Măsurile de ordine publică vor continua pe toată durata minivacanței, cu accent pe prevenție și pe asigurarea unui climat de siguranță pentru toți sucevenii și turiștii aflați în județ, a precizat sursa citată.