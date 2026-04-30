Confirmare oficială: Ilie Bolojan vine la Suceava pentru semnarea contractelor pentru două loturi ale Autostrăzii A7 Pașcani – Suceava cu finanțare SAFE



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Instituția Prefectului – Județul Suceava a anunțat, joi, că vineri se va organiza o ceremonie oficială de semnare a contractelor pentru execuția a două loturi ale Autostrăzii A7, pe sectorul Pașcani – Suceava.

Evenimentul va avea loc vineri, 1 mai 2026, începând cu ora 11:00, în Sala Unirii din cadrul Palatului Administrativ.

„La acest moment de importanță strategică pentru dezvoltarea infrastructurii regionale vor participa Prim-ministrul României, domnul Ilie Bolojan, alături de alți reprezentanți ai autorităților centrale și locale din județele Suceava și Botoșani”, a precizat prefectul județului Suceava, Bogdan-George Păstrăv.

Cele două tronsoane ale Autostrăzii A7 de la Pașcani la Suceava sunt finanțate prin programul european SAFE, iar constructorul desemnat este UMB Spedition.

Semnarea contractelor de execuție pentru Autostrada A 7 pe teritoriul județului Suceava vine la aproape șase ani de la semnarea contractelor pentru realizarea studiilor de fezabilitate și a proiectelor tehnice pentru tronsoanele Siret-Suceava și Suceava-Pașcani ale autostrăzii A7 care au fost parafate la Siret, în data de 7 septembrie 2020.

România beneficiază de o alocare totală de 16,68 miliarde de euro prin Programul SAFE, situându-se pe locul al doilea la nivel european (după Polonia).

Din această sumă, 4,2 miliarde de euro sunt alocate infrastructurii cu dublu uz (civil și militar), gestionate de Ministerul Transporturilor și Infrastructurii. Aceste fonduri sunt destinate proiectelor strategice de transport care asigură atât mobilitate civilă, cât și capacitate de deplasare rapidă pentru forțele de apărare.

Principalele proiecte de infrastructură finanțate prin SAFE:

Autostrada A7 (Moldova) – tronsonul Pașcani – Suceava și Drumul Expres Suceava – Siret Valoare estimată: parte importantă din cei 4,2 miliarde euro Lungime totală pe acest segment: aproximativ 117 km (autostradă + drum expres)

Drumul Expres Suceava – Siret include o porțiune de 15 km pe teritoriul Ucrainei

Autostrada A8 (Unirii) – tronsonul Târgu Neamț / Moțca – Iași – Ungheni (inclusiv primii kilometri pe teritoriul Republicii Moldova)

Aceste proiecte au termen-limită strict pentru semnare: august 2026.

Context general al alocărilor SAFE România:

9,6 miliarde euro – Modernizarea și înzestrarea Armatei României (Ministerul Apărării)

– Modernizarea și înzestrarea Armatei României (Ministerul Apărării) 4,2 miliarde euro – Infrastructură dual-use (Ministerul Transporturilor)

– Infrastructură dual-use (Ministerul Transporturilor) 2,8 miliarde euro – Ministerul Afacerilor Interne, SRI și alte structuri de securitate

Programul SAFE oferă României împrumuturi cu dobânzi foarte reduse (max. 3%), perioadă de grație de 10 ani și maturitate de până la 45 de ani, ceea ce permite accelerarea marilor proiecte de infrastructură strategică.