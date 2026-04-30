Proiectul propus de Vasile Rîmbu pentru interzicerea jocurilor de noroc prevede că operatorii își încetează activitatea după expirarea licențelor și autorizațiilor

Primarul Vasile Rîmbu a inițiat un proiect de hotărâre privind interzicerea desfășurării activităților de jocuri de noroc în locații fizice pe teritoriul municipiului Suceava, document pus joi, 30 aprilie 2026, în dezbatere publică.

Potrivit proiectului, pe raza unității administrativ-teritoriale a Municipiului Suceava nu se vor mai putea desfășura activități de jocuri de noroc, indiferent de forma de organizare: săli de slot-machine, agenții de pariuri, cazinouri, cluburi de poker sau săli de bingo.

Prevederi tranzitorii:

Pentru operatorii care dețin deja licențe și autorizații valabile emise de Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc, interdicția se aplică de la data expirării acestora.

Operatorii au obligația de a comunica Primăriei orice modificare a licenței sau autorizației în termen de 24 de ore.

După expirarea autorizațiilor, activitatea trebuie încetată imediat.

Prin excepție, vor fi permise doar activitățile de tip loto organizate de Loteria Română.

În referatul de aprobare, primarul Vasile Rîmbu motivează inițiativa prin impactul negativ al jocurilor de noroc asupra comunității, în special asupra tinerilor și persoanelor vulnerabile, precum și prin efectele asupra ordinii publice și a serviciilor sociale.

„Activitățile din domeniul jocurilor de noroc reprezintă un segment cu impact considerabil asupra comunității locale, având capacitatea de a produce consecințe negative, precum creșterea gradului de vulnerabilitate socială”, se arată în referatul primarului.

Potrivit datelor Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc, în municipiul Suceava funcționează în prezent aproximativ 47 de săli de jocuri și mai multe agenții de pariuri, totalizând 486 de mijloace de joc de tip slot-machine.

Proiectul de hotărâre va fi supus dezbaterii publice timp de 45 de zile, după care va intra în dezbaterea și votul Consiliului Local Suceava.

Inițiativa primarului Vasile Rîmbu vine în contextul modificărilor legislative recente care acordă consiliilor locale competența de a decide asupra desfășurării sau interzicerii acestor activități pe teritoriul pe care îl administrează.