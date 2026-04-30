Gheorghe Șoldan: Contractele pentru Autostrada A7 Pașcani – Suceava vor fi semnate mâine la Suceava. Startul lucrărilor, iminent!

Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, a anunțat că mâine, 1 mai 2026, vor fi semnate contractele de proiectare și execuție pentru cele două loturi ale Autostrăzii A7 pe tronsonul Pașcani – Suceava.

„În sfârșit. Contractele de proiectare și execuție pentru cele două loturi ale autostrăzii A7, Pașcani – Suceava, vor fi semnate mâine, la Suceava. Este încă o veste uriașă pentru județul nostru”, a declarat Gheorghe Șoldan.

Potrivit președintelui CJ Suceava, odată cu semnarea contractelor, se poate vorbi în mod real despre începerea lucrărilor la acest obiectiv strategic. Constructorul desemnat este UMB Spedition, cel mai mare constructor român de autostrăzi, care a câștigat licitațiile pentru ambele loturi încă de acum un an.

Termenele contractuale prevăd 6 luni pentru proiectare și 24 de luni pentru execuție. Având în vedere ritmul și experiența dovedită de constructor, există toate premisele ca lucrările să fie finalizate chiar înainte de termenul contractual.

„Începând de mâine, odată cu semnarea contractelor, putem vorbi, în mod real, despre startul lucrărilor. Un mare câștig pentru județul nostru este faptul că această autostradă va fi construită de cel mai mare constructor român de autostrăzi”, a subliniat Gheorghe Șoldan. Semnarea contractelor va avea loc în cadrul unei ceremonii oficiale la care va participa și Prim-ministrul Ilie Bolojan.