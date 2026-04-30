FOTO//Gheorghe Șoldan: Sala „Ștefan cel Mare” din Palatul Administrativ Suceava a fost recepționată. Clădirea monument istoric va fi redeschisă integral

Astăzi, 30 aprilie 2026, la sediul Palatului Administrativ, a avut loc recepția la terminarea lucrărilor pentru Sala „Ștefan cel Mare”, moment care marchează finalizarea procesului de consolidare, restaurare și modernizare a întregii clădiri, după incendiul devastator din martie 2021.

Prezenți la recepție au fost președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, vicepreședintele Stelian Simerea, reprezentanți ai Companiei Naționale de Investiții, membrii comisiei de recepție, diriginți de șantier, arhitecți, proiectanți și executanți.

Refacerea Sălii „Ștefan cel Mare” din cadrul Palatului Administrativ Suceava a pornit de la arhitectura inițială a sălii, anterioară intervențiilor de modificare radicală executate în perioada construcției corpurilor B și C (anul 1968).

În acest scop, au fost consultate imagini de arhivă din perioada anterioară Primului Război Mondial, planurile de intervenție din anul 1968, precum și proiecte similare realizate de arhitectul vienez Peter Paul Brang, cel mai apropiat fiind Cazinoul din Vatra Dornei, recent restaurat (lucrări finalizate în anul 2023).

Pornind de la imaginile și planurile din arhivă, precum și de la comparația cu Cazinoul din Vatra Dornei, s-a urmărit revenirea, pe cât posibil, la planimetria anterioară anului 1968 și la decorarea inițială a sălii și crearea unui spațiu modern, elegant și funcțional pentru evenimente oficiale și ședințe.

Valoarea totală a lucrărilor la sală a fost de 8.264.997,50 lei (cu TVA), cu o perioadă de garanție de 60 de luni. Comisia de recepție a admis lucrările, confirmând respectarea proiectului tehnic și a standardelor de calitate.

Președintele Gheorghe Șoldan a anunțat că, în perioada imediat următoare, va fi organizată sfințirea clădirii, urmată de o Zi a Porților Deschise la Palatul Administrativ – eveniment pe care dorește să îl transforme într-o tradiție anuală.

„Am așteptat finalizarea acestei săli pentru a putea redeschide integral Palatul Administrativ, o clădire simbol care a trecut printr-un amplu proces de reabilitare după incendiul din 2021. Vom organiza o zi a porților deschise, un eveniment pe care doresc să îl facem cel puțin în fiecare an și la care să îi invităm pe toți sucevenii să viziteze Palatul Administrativ. Vor putea vedea Sala „Ștefan cel Mare”, Sala Unirii, biroul președintelui, biroul prefectului și alte zone de interes”, a declarat Gheorghe Șoldan.

După incendiul din 2021, activitatea Consiliului Județean și a Prefecturii s-a desfășurat în șapte locații diferite din municipiu. În octombrie 2025 a avut loc o redeschidere parțială, iar acum, odată cu finalizarea Sălii „Ștefan cel Mare”, Palatul Administrativ revine complet în circuitul instituțional.

Proiectul clădirii Palatului Administrativ a fost realizat de arhitectul vienez Peter Paul Brang, iar clădirea a fost construită în perioada 1903–1904, urmând să adăpostească administrația orășenească a Sucevei, sub denumirea de Palatul Comunal. Primar la acea dată era Franz Des Loges.