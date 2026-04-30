Noul prefect de Suceava, Bogdan George Păstrăv: „Ușa Instituției Prefectului va fi deschisă pentru fiecare sucevean”

Noul prefect al județului Suceava, Bogdan George Păstrăv, a transmis joi, 30 aprilie 2026, după depunerea jurământului la învestirea în funcție un mesaj de asumare a mandatului, subliniind prioritatea dialogului direct cu comunitățile și primarii din județ.

„Astăzi încep un nou capitol, cu responsabilitatea de a reprezenta Guvernul în județul Suceava. Este o funcție care nu ține de vorbe, ci de fapte și de modul în care reușim să fim prezenți acolo unde este nevoie: în comunități, în primării, în dialogul direct cu oamenii”, a declarat prefectul Păstrăv.

Noul prefect a precizat că va promova o administrație apropiată de cetățeni, care ascultă, răspunde și construiește împreună cu comunitățile. „Cred într-o administrație care ascultă, care răspunde și care construiește împreună. Ușa Instituției Prefectului va fi deschisă pentru fiecare comunitate, pentru fiecare primar și pentru fiecare sucevean care are nevoie de sprijin sau de soluții”, a afirmat el.

Bogdan George Păstrăv a subliniat potențialul județului Suceava și rolul său de a sprijini buna funcționare a instituțiilor și implementarea proiectelor importante: „Suceava are oameni capabili, comunități puternice și proiecte care merită duse mai departe. Rolul meu este să contribui la buna funcționare a lucrurilor și la colaborări care aduc rezultate concrete. Voi fi prezent, implicat și atent la ceea ce contează cu adevărat pentru județul nostru.”

Mesajul prefectului se încheie cu un angajament clar: „Încep acest mandat cu respect față de oameni și cu determinarea de a face lucrurile să meargă.”

Declarația vine la scurt timp după preluarea mandatului și conturează direcția de acțiune a Instituției Prefectului pentru perioada următoare, bazată pe colaborare interinstituțională și apropiere de cetățeni.