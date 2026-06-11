„100 de valori românești” – Expoziție de caricatură semnată de Ovidiu Stanciu la Muzeul Național al Bucovinei

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Muzeul Național al Bucovinei invită publicul sucevean la vernisajul expoziției de caricatură „100 de valori românești”, realizată de artistul Ovidiu Stanciu.

Evenimentul va avea loc miercuri, 17 iunie 2026, ora 15:00, în Foaierul Muzeului de Istorie din Suceava.

Expoziția va fi prezentată de drd. Delia-Ioana Leizeriuc și prof. Konstantyn Ungureanu BOX și este organizată cu sprijinul Consiliului Județean Suceava, în parteneriat cu Uniunea Artiștilor Plastici din România – Filiala de Grafică Publicitară București.

„100 de valori românești” reunește 100 de portrete-caricatură ale unor personalități marcante ale culturii, științei și societății românești. Prin linia sa distinctă, Ovidiu Stanciu reușește să surprindă nu doar trăsăturile fizice, ci și esența personalității și expresivitatea fiecărui personaj, transformând caricatura într-o veritabilă formă de portret artistic.

Cu o activitate artistică desfășurată pe parcursul mai multor decenii, artistul a realizat mii de caricaturi, dezvoltând un stil propriu bazat pe observație fină și sensibilitate. Pentru el, caricatura depășește simplul umor grafic, devenind o modalitate profundă de explorare a naturii umane.

Ovidiu Stanciu, născut la Bicaz și stabilit la Suceava, este absolvent al Facultății de Arte Plastice din București (1991-1996). Din 2018 este membru al Uniunii Artiștilor Plastici din România și activează în multiple domenii ale artei vizuale: pictură, ilustrație de carte, sculptură în lemn, artă monumentală și design.

Expoziția va putea fi vizitată la Muzeul de Istorie din Suceava până pe 12 iulie 2026, iar accesul publicului este gratuit.