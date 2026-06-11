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Accident în lanț pe DN2 la Drăgușeni: Un șofer de TIR ucrainean nu a păstrat distanța de siguranță și a provocat trei coliziuni


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Un accident rutier în lanț s-a produs miercuri, 10 iunie 2026, în jurul orei 10:09, pe DN2-E85, pe raza comunei Drăgușeni.

Potrivit datelor din ancheta polițiștilor, șoferul unei autoutilitare DAF înmatriculată în Ucraina, care circula dinspre Roman către Fălticeni, nu a păstrat o distanță suficientă față de autoturismul din față și a intrat în coliziune față-spate cu un Skoda. Impactul a proiectat Skoda în față, care la rândul său a lovit o autoutilitară MAN ce oprise regulamentar la trecerea de pietoni.

În urma accidentului a rezultat vătămarea corporală a conducătorului autoturismului Skoda, care a suferit traumatism cervical, contuzii la semitoracele stâng și umărul stâng. Acesta a fost transportat cu ambulanța la Spitalul Municipal Fălticeni pentru investigații și îngrijiri medicale.

Toți conducătorii auto implicați au fost testați cu etilotestul, rezultatele fiind negative.

Din primele verificări efectuate de polițiștii din Fălticeni, principala cauză a accidentului o reprezintă neasigurarea distanței de siguranță de către șoferul autoutilitarei DAF.

Polițiștii continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă .


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