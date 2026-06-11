Concursul Județean de Muzică Ușoară „Vocea Bucovinei” revine duminică la Suceava cu cea de a șaptea ediție

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Asociația de Ajutorare a Copiilor și Tinerilor Dotați și Talentați „EUROACTIV” și Asociația „Dascăl și Artist”, în parteneriat cu Casa de Cultură a Studenților Suceava, Inspectoratul Școlar Județean Suceava și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Suceava, organizează duminică, 14 iunie 2026, între orele 12:00 – 15:30, cea de-a VII-a ediție a Concursului Județean de Muzică Ușoară „Vocea Bucovinei”.

Evenimentul va avea loc în Auditorium „Joseph Schmidt” din Campusul Universității „Ștefan cel Mare” Suceava.

Concursul se adresează elevilor din ciclul primar, gimnazial și liceal din întreg județul Suceava, atât din unitățile de învățământ, cât și din sistemul de protecție socială, care posedă aptitudini vocale și talent la muzică ușoară.

Participanții vor concura pe trei secțiuni: primar, gimnaziu și liceu. Vor fi acordate premii pentru locurile I, II și III la fiecare categorie, oferite de sponsorii concursului.

Un moment special al ediției din acest an va fi prezența Alessiei Pop, câștigătoarea emisiunii „Vocea României”, care va susține un recital.

Înscrierile se fac prin e-mail la adresa [email protected], precizând numele și prenumele concurentului sau al formației, precum și repertoriul ce va fi interpretat. Pentru informații suplimentare se poate contacta numărul de telefon 0742 301 010.

Organizatorii invită toți copiii și tinerii talentați din Bucovina să participe la acest concurs care promovează muzica ușoară și descoperă noi voci promițătoare.