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Accident rutier la Grămești: trei tineri răniți după ce s-au răsturnat cu mașina


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Un accident rutier s-a produs în noaptea de 10 spre 11 iunie 2026, în jurul orei 01:00, pe Drumul Comunal 35, la intersecția cu strada Alexandru Stîrcea din satul Rudești, comuna Grămești.

Potrivit anchetei polițiștilor, un tânăr din comuna Bălcăuți, care conducea un autoturism Volkswagen Golf, a pierdut controlul direcției pe fondul neadaptării vitezei la condițiile de drum (curbă ușoară la stânga pe un carosabil din beton) și a experienței reduse în conducere. Autovehiculul a părăsit partea carosabilă, s-a izbit de un cap de pod și s-a răsturnat.

În autoturism se mai aflau doi pasageri: un tânăr pe scaunul din dreapta față și o tânără pe bancheta din spate, toți din aceeași comună.

În urma impactului, toate cele trei persoane au suferit vătămări corporale:

  • Conducătorul auto – contuzie la șold (rănit ușor);
  • Pasagerul din dreapta față – contuzie toracică dreaptă (rănit ușor);
  • Pasagera din spate – traumatism cranio-cerebral acut, epistaxis și traumatism toraco-abdominal (în observație medicală).

Conducătorul auto a fost transportat la Spitalul Municipal Rădăuți, iar ceilalți doi pasageri la Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Ioan cel Nou” Suceava.

Testul cu etilotestul a fost negativ pentru șofer, iar acestuia i-au fost recoltate probe biologice de sânge.

Polițiștii din cadrul Secției 13 Poliție Rurală Bălcăuți și ai formațiunii rutiere a Poliției Orașului Siret efectuează cercetări pentru săvârșirea infracțiunii de vătămare corporală din culpă.


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