Cod Portocaliu de vreme severă în Suceava: averse torențiale, vijelii puternice și grindină

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Meteorologii au emis joi avertizări succesive de vreme rea care vor afecta puternic și județul Suceava începând de astăzi.

Astfel, o avertizare Cod Galben este valabil de astăzi, 11 iunie, ora 10:00, până mâine, 12 iunie, ora 10:00. În acest interval, în Transilvania, Moldova, Oltenia și zonele de munte se vor manifesta perioade cu instabilitate atmosferică accentuată, însoțite de averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului cu rafale de 50-70 km/h și căderi de grindină de mici dimensiuni. Cantitățile de apă vor ajunge local la 20-30 l/mp, izolat chiar peste 40-50 l/mp.

ANM a emis și un Cod Portocaliu care intră în vigoare începând de astăzi, ora 12:00, și va dura până mâine la ora 10:00. Acesta vizează explicit și județul Suceava, unde se așteaptă instabilitate atmosferică accentuată. Vor fi averse torențiale importante cantitativ, vijelii cu rafale de 70-90 km/h și izolat grindină de medii dimensiuni. În intervale scurte de timp se pot acumula 40-60 l/mp, izolat chiar peste 70 l/mp.

Aceste fenomene vor crea condiții de inundații locale rapide, alunecări de teren și posibile pagube produse de vântul puternic, mai ales în zonele deluroase și montane.