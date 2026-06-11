Tragedia din Ilișești: Fata de 15 ani a murit lângă geamul din cameră. Sora fetei a reușit să sară pe un alt geam și să se salveze

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Un incendiu devastator a izbucnit miercuri seară, 10 iunie 2026, într-o casă din satul Ilișești, comuna Ilișești, soldat cu decesul tragic al unei minore de 15 ani.

Potrivit primelor cercetări efectuate de polițiști și pompieri, flăcările au pornit în jurul orei 22:20 din holul imobilului, cel mai probabil din cauza efectului termic produs de un frigider asupra maselor plastice. Incendiul s-a extins rapid, cuprinzând întreaga locuință.

În momentul producerii incendiului, în casă se aflau două surori minore. Mama acestora și concubinul ei plecaseră de acasă în jurul orei 20:00, lăsându-le pe fete singure. Doi vecini care au observat flăcările au alergat imediat spre locuință. Una dintre minore, în vârstă de 14 ani, a reușit să sară pe geam și a fost salvată. Ea le-a spus vecinilor că sora ei se afla încă în cealaltă cameră.

Întrucât pe holul locuinței incendiul s-a întețit, cei doi vecini nu au reușit să pătrundă în domiciliu, motiv pentru care au spart geamul exterior al încăperii unde se afla fata de 15 ani, însă în acel moment flăcările au cuprins încăperea respectivă în totalitate, astfel că din cauza temperaturii extreme nu au mai reușit să extragă victima care era întinsă pe jos în apropierea geamului. Fata a murit prin carbonizare.

Tatăl biologic al fetei decedate, care a ajuns ulterior la locul tragediei, a suferit o criză psihică gravă, cu episoade de agitație majoră și pierderea contactului cu realitatea. Acesta a fost transportat și internat la Spitalul de Psihiatrie Burdujeni.

Casa a fost distrusă în totalitate pe o suprafață de aproximativ 50 mp. O a doua construcție aflată pe aceeași proprietate a fost afectată parțial, însă pompierii au reușit să localizeze incendiul la timp și să salveze restul acesteia împreună cu bunurile din interior.

La fața locului au intervenit mai multe echipaje ale ISU „Bucovina” Suceava, SVSU-urile locale, SMURD, un echipaj de jandarmi și un tehnician criminalist.

Polițiștii Postului de Poliție Ilișești s-au sesizat din oficiu și au deschis un dosar penal pentru distrugere din culpă și ucidere din culpă. Cercetările continuă sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Rădăuți. De asemenea, au fost sesizate DGASPC Suceava și SPAS Ilișești pentru acordarea de sprijin familiei îndurerate.

Pompierii ISU „Bucovina” Suceava, împreună cu SVSU-urile locale, au intervenit cu forțe și mijloace pentru localizarea și lichidarea incendiului. Echipajele SMURD au acordat asistență medicală persoanelor implicate.

Tatăl biologic al minorei decedate, care a ajuns ulterior la fața locului, a suferit o criză psihică gravă și a fost transportat și internat la Spitalul de Psihiatrie Burdujeni.

Polițiștii Postului de Poliție Ilișești s-au sesizat din oficiu și au deschis un dosar penal pentru distrugere din culpă și ucidere din culpă. De asemenea, au fost sesizate DGASPC Suceava și SPAS Ilișești pentru acordarea de sprijin familiei.