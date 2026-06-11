Accident rutier grav în Rudești: tânără de 18 ani, încarcerată și transportată în stare de inconștiență la spital

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Un accident rutier soldat cu o victimă încarcerată s-a produs în această noapte, în jurul orei 1:15, pe raza localității Rudești, comuna Grămești.

Potrivit purtătorului de cuvânt al ISU Suceava, locotenent colonel Alin Găleată, un autoturism a ieșit în afara părții carosabile și s-a izbit violent de un cap de pod.

În interiorul vehiculului se aflau trei tineri. Echipajele de intervenție au fost alertate imediat, iar la fața locului s-au deplasat pompierii militari de la Garda de intervenție Siret, cu o autospecială echipată pentru descarcerare și o ambulanță SMURD B2.

Au fost solicitate în sprijin și două echipaje ale Serviciului de Ambulanță Județean Suceava, precum și echipajul SMURD TIM – Terapie Intensivă Mobilă.

Pompierii au reușit să extragă din habitaclu o tânără de 18 ani, care rămăsese încarcerată. Aceasta era inconștientă, dar prezenta funcții vitale. După stabilizare la locul accidentului, victima a fost preluată de echipa SMURD TIM și transportată de urgență la spital pentru investigații și tratament de specialitate.

Cei doi tineri care o însoțeau, în vârstă de 18 și respectiv 21 de ani, au suferit diverse traumatisme. Aceștia au primit îngrijiri medicale la fața locului, după care au fost transportați la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean Suceava pentru evaluări suplimentare.