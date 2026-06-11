O pasageră a fost rănită la debarcarea din avionul de Luton. Ea a căzut de pe scara avionului pe platforma Aeroportului Suceava

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În dimineața zilei de 11 iunie 2026, în timpul debarcării pasagerilor cursei provenite de la Luton (aterizată la ora 02:42), o pasageră s-a dezechilibrat pe scările aeronavei și a căzut pe platforma aeroportuară.
Pasagera a suferit răni la nivelul capului și bărbiei.
Potrivit purtătorului de cuvânt al Aeroportului Suceava, Marian Voinescu, echipa medicală a Aeroportului Internațional „Ștefan cel Mare” Suceava a intervenit imediat, acordând primul ajutor, oprind sângerarea și menținând pasagera în siguranță până la sosirea ambulanței.
Echipajul ambulaneței preluat-o pe pasageră, care era conștientă, și a transportat-o la spital pentru investigații medicale și îngrijiri de specialitate.
Incidentul nu a afectat desfășurarea operațiunilor aeroportuare, activitatea continuând în condiții normale.
Reprezentanții aeroportului au precizat că prioritatea principală a fost acordarea rapidă a asistenței medicale.
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