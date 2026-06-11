Tragedie la Ilișești: o adolescentă de 15 ani a murit carbonizată într-un incendiu

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Un incendiu violent a izbucnit miercuri seară, 10 iunie 2026, la o casă de locuit din localitatea Ilișești.

Potrivit purtătorului de cuvânt al ISU Suceava, locotenent colonel Alin Găleată, pompierii militari și lucrătorii Serviciilor Voluntare pentru Situații de Urgență Ilișești și Ciprian Porumbescu au intervenit de urgență cu 5 autospeciale de stingere și două ambulanțe SMURD. Incendiul a fost localizat și lichidat.

Din nefericire, în interiorul locuinței a fost găsit trupul carbonizat al unei fete în vârstă de 15 ani.

Casa principală a fost distrusă în totalitate pe o suprafață de aproximativ 50 mp. O a doua locuință aflată pe aceeași proprietate a fost afectată parțial, însă pompierii au reușit să localizeze incendiul la timp și să salveze restul construcției și bunurile din interior.

Cauza probabilă a izbucnirii flăcărilor este efectul termic al curentului electric, generat de un conductor electric defect. Cercetările pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor continuă.