Avarie majoră pe conducta principală de apă Berchișești – Echipele ACET intervin de urgență

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Primăria Municipiului Suceava informează cetățenii că în această dimineață, 11 iunie 2026, s-a produs o avarie importantă pe conducta de aducțiune principală (DN 600) din zona Berchișești.

Echipele de intervenție ale operatorului S.C. ACET S.A. au ajuns imediat la fața locului și lucrează intens, în regim de urgență, pentru izolarea avariei și remedierea defecțiunii în cel mai scurt timp posibil.

Reprezentanții Primăriei Suceava susțin că se depun toate eforturile pentru ca alimentarea cu apă a Municipiului Suceava să nu fie afectată.

Deocamdată nu au fost anunțate întreruperi în furnizarea apei potabile, însă situația poate suferi modificări în funcție de complexitatea lucrărilor de reparație.

Cetățenii sunt rugați să manifeste înțelegere și să urmărească informațiile oficiale transmise de Primăria Municipiului Suceava și de ACET S.A. pentru eventuale actualizări.