Facebook Instagram Rumble Telegram TikTok X Youtube
Facebook Instagram Rumble Telegram TikTok X Youtube
Acasă Actualitate Avarie majoră pe conducta principală de apă Berchișești – Echipele ACET intervin...

Avarie majoră pe conducta principală de apă Berchișești – Echipele ACET intervin de urgență


Intră acum și în grupul de
Telegram News Bucovina

Primăria Municipiului Suceava informează cetățenii că în această dimineață, 11 iunie 2026, s-a produs o avarie importantă pe conducta de aducțiune principală (DN 600) din zona Berchișești.

Echipele de intervenție ale operatorului S.C. ACET S.A. au ajuns imediat la fața locului și lucrează intens, în regim de urgență, pentru izolarea avariei și remedierea defecțiunii în cel mai scurt timp posibil.

Reprezentanții Primăriei Suceava susțin că se depun toate eforturile pentru ca alimentarea cu apă a Municipiului Suceava să nu fie afectată.

Deocamdată nu au fost anunțate întreruperi în furnizarea apei potabile, însă situația poate suferi modificări în funcție de complexitatea lucrărilor de reparație.

Cetățenii sunt rugați să manifeste înțelegere și să urmărească informațiile oficiale transmise de Primăria Municipiului Suceava și de ACET S.A. pentru eventuale actualizări.


Intră acum și în grupul de
Telegram News Bucovina

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR

newsbucovina.ro
Oferă informaţii de calitate, în timp real, despre evenimentele reprezentative din judeţul Suceava. Este un site de ştiri din judeţul Suceava, fondat în anul 2002, fiind primul ziar online din judeţul Suceava.
Contactați-ne: redactie[@]newsbucovina.ro
Facebook Instagram Rumble Telegram TikTok X Youtube
© Newsbucovina.ro 2016
MAI MULTE ARTICOLE

Avertizare hidrologică importantă pentru Suceava: Cod Portocaliu și Cod Galben de...

Jazz, soul și blues: vinerea te bucuri de muzică live în...

Suceava aduce acasă Cupa Campionilor și 4 trofee „Top Jucător” la...