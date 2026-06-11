Festivalul Filarmonia revine la Cetatea de Scaun: ediția a IV-a pe 19 și 20 iunie

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Muzeul Național al Bucovinei, în colaborare cu Liceul Teoretic „Filadelfia”, organizează în cadrul proiectului „Divine Sound” cea de-a IV-a ediție a Festivalului Filarmonia, care va avea loc în decorul istoric al Cetății de Scaun a Sucevei.
Evenimentul se va desfășura în serile de 19 și 20 iunie 2026, începând cu ora 19:00, și promite două momente de excepție, pline de muzică, emoție și mesaje inspiraționale.
Tema ediției din acest an: „Remarcabil Live”.
Program:
Vineri, 19 iunie 2026, ora 19:00
- Teo Family
- Beniamin Palincas
Sâmbătă, 20 iunie 2026, ora 19:00
- Not an Idol
Repertoriul va cuprinde atât momente solo, cât și piese în stil worship și interpretări instrumentale, oferind publicului o experiență muzicală profundă și încărcată spiritual.
„Vă așteptăm să luați parte la două seri speciale de muzică, inspirație și comuniune, într-unul dintre cele mai reprezentative monumente istorice ale Bucovinei”, transmit organizatorii.
Proiectul este aprobat și finanțat de Consiliul Județean Suceava.
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