Facebook Instagram Rumble Telegram TikTok X Youtube
Facebook Instagram Rumble Telegram TikTok X Youtube
Acasă Evenimente Festivalul Filarmonia revine la Cetatea de Scaun: ediția a IV-a pe 19...

Festivalul Filarmonia revine la Cetatea de Scaun: ediția a IV-a pe 19 și 20 iunie


Intră acum și în grupul de
Telegram News Bucovina

Muzeul Național al Bucovinei, în colaborare cu Liceul Teoretic „Filadelfia”, organizează în cadrul proiectului „Divine Sound” cea de-a IV-a ediție a Festivalului Filarmonia, care va avea loc în decorul istoric al Cetății de Scaun a Sucevei.

Evenimentul se va desfășura în serile de 19 și 20 iunie 2026, începând cu ora 19:00, și promite două momente de excepție, pline de muzică, emoție și mesaje inspiraționale.

Tema ediției din acest an: „Remarcabil Live”.

Program:

Vineri, 19 iunie 2026, ora 19:00

  • Teo Family
  • Beniamin Palincas

Sâmbătă, 20 iunie 2026, ora 19:00

  • Not an Idol

Repertoriul va cuprinde atât momente solo, cât și piese în stil worship și interpretări instrumentale, oferind publicului o experiență muzicală profundă și încărcată spiritual.

„Vă așteptăm să luați parte la două seri speciale de muzică, inspirație și comuniune, într-unul dintre cele mai reprezentative monumente istorice ale Bucovinei”, transmit organizatorii.

Proiectul este aprobat și finanțat de Consiliul Județean Suceava.


Intră acum și în grupul de
Telegram News Bucovina

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR

newsbucovina.ro
Oferă informaţii de calitate, în timp real, despre evenimentele reprezentative din judeţul Suceava. Este un site de ştiri din judeţul Suceava, fondat în anul 2002, fiind primul ziar online din judeţul Suceava.
Contactați-ne: redactie[@]newsbucovina.ro
Facebook Instagram Rumble Telegram TikTok X Youtube
© Newsbucovina.ro 2016
MAI MULTE ARTICOLE

Avertizare hidrologică importantă pentru Suceava: Cod Portocaliu și Cod Galben de...

Jazz, soul și blues: vinerea te bucuri de muzică live în...

Suceava aduce acasă Cupa Campionilor și 4 trofee „Top Jucător” la...