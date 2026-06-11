Accident pe DN2 între Dănila și Dărmănești: două autoturisme și un microbuz implicate, două persoane rănite

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Un accident rutier s-a produs miercuri, 10 iunie 2026, în jurul orei 15:10, pe DN2, la kilometrul 452+200 m, pe sectorul dintre localitățile Dănila și Dărmănești.

Șoferul unui autoturism Renault Express care circula dinspre Dănila către Dărmănești a încercat să depășească un Volkswagen Sharan într-o curbă la dreapta. Nu a reușit să revină pe banda sa și a intrat în coliziune frontală cu un autoturism Dacia Logan care venea din sens opus.

Impactul a fost violent, Dacia Logan fiind proiectată în afara părții carosabile.

În urma accidentului au rezultat vătămări corporale ușoare pentru doi dintre conducătorii auto, respectiv șoferul Dacia Logan cu plagă la antebrațul stâng și contuzie toracică și șoferul Renault Express– traumatism cranio-cerebral frontal minor și contuzie toracică stângă.

Cei doi răniți au fost transportați cu ambulanța la Spitalul Județean Suceava pentru investigații și tratament medical.

Toți conducătorii auto implicați au fost testați cu etilotestul, rezultatele fiind negative.

Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Suceava au deschis un dosar penal și efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.