Salvați Copiii România a extins programele de prevenire a bullyingului și de educație pentru sănătate în județul Suceava: a crescut capacitatea copiilor de a accepta diferențele dintre ei și s-a redus numărul conflictelor

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Educația socioemoțională este recunoscută ca esențială pentru dezvoltarea copiilor de vârstă preșcolară de marea majoritate a actorilor educaționali (92% dintre educatori și 87% dintre părinți). Cu atât mai mult, în contexte dificile (comunități afectate de fenomene naturale, de sărăcie sau plecarea părinților la muncă în străinătate), cadrele didactice semnalează probleme recurente în grădinițe precum izolarea socială, extinderea comportamentelor de bullying dincolo de spațiul grădiniței și o responsabilitate difuză. În acest context, Organizația Salvați Copiii România a extins programele derulate în grădinițe în localități din județul Suceava: astfel, cu sprijinul companiei EGGER, programul “Să fim prieteni – Fără bullying” derulat începând din 2023 în 11 grădinițe din județul Suceava, preponderent din mediul rural, a fost extins către 7 grădinițe noi, în anul 2026. Astfel, 51 de cadre didactice lucrează în prezent cu peste 1.000 de preșcolari și părinții acestora pentru a dezvolta relații sigure și a preveni bullyingul.

În 2026, echipa Salvați Copiii a dotat cu instrumente educaționale dedicate dezvoltării psihosociale șapte grădinițe din Broșteni, zonă din Suceava afectată de inundații, și a asigurat training pentru cadrele didactice, pentru a reduce vulnerabilitățile accentuate de calamitățile naturale.

Analiza de impact realizată ca urmare a introducerii metodologiei „Să fim prieteni – Fără bullying” în județul Suceava arată o îmbunătățire importantă a climatului din grădinițele susținute în program:

Cadrele didactice au devenit mai conștiente de tiparele de excludere dintre copii.

A crescut capacitatea copiilor de a accepta diferențele dintre ei și s-a redus numărul conflictelor.

A crescut cu 10 pp procentul părinților care observă că preșcolarii au încredere să ceară ajutorul unui adult când alți copii se află într-o situație dificilă și cu 14 pp procentul părinților care au observat că ai lor copii sunt capabili să intervină când un alt copil are nevoie de ajutor.

Atât părinții cât și cadrele didactice observă că procentul preșcolarilor care își recunosc și își exprimă în mod adecvat emoțiile a crescut cu 8 pp (de la 75% la 83%).

Toate cadrele didactice se simt mai pregătite să gestioneze situații de bullying dacă ele apar între copii.

„De peste cinci ani, echipa Salvați Copiii dezvoltă o comunitate de practică care reunește peste 4.000 de cadre didactice formate să utilizeze metodologia și materialele educaționale Să fim prieteni – Fără bullying în grădinițele din România. În timp am observat cum acest program consolidează convingerea că bullyingul poate fi prevenit și crește încrederea cadrelor didactice în propriul rol, odată ce înțeleg și aplică principiile programului, fiecare membru al comunității poate fi creator de metode care să introducă educația bazată pe valori în rutinele zilnice ale copiilor”, declară Gabriela Alexandrescu – Președinte Executiv Salvați Copiii.

„Susținerea programelor Salvați Copiii a reprezentat o etapă importantă în implicarea EGGER în comunitate și în promovarea unei educații sănătoase și echilibrate pentru generațiile viitoare. Suntem recunoscători Salvați Copiii pentru parteneriat și le mulțumim cadrelor didactice și școlilor participante pentru dedicarea și efortul lor. Contribuția lor este esențială în modelarea unui mediu educațional pozitiv și constructiv pentru copiii noștri.”, declară Alina Chifan, Director Vânzări, EGGER.

Despre program: „Să fim prieteni – Fără bullying” este un program de dezvoltare socioemoțională și prevenire a bullyingului care are la bază metodologia bazată pe dovezi ”Free of bullying” – dezvoltată de The Mary Foundation și Save the Children Danemarca. Programul este conceput pentru a sprijini unitățile de învătământ să adopte o perspectivă comunitară asupra educației socioemoționale și astfel, să construiască o cultură care contribuie la prevenirea bullyingului.

Începând cu ianuarie 2020, Salvați Copiii România a pilotat și adaptat metodologia pentru contextul românesc cu aprobarea Ministerului Educației și CMBRAE, sub denumirea „Să fim prieteni – Fără bullying”.

Analizele de impact ale programului „Să fim prieteni – Fără bullying” arată că o intervenție structurată, bazată pe valori, aplicată coerent și consecvent la nivel de comunitate educațională, răspunde direct nevoilor identificate de specialiști și părinți.

Totodată, programul este complementar unui alt demers realizat de Salvați Copiii în Suceava, cu susținerea companiei EGGER, programului „Educație pentru Sănătate”. Acesta a demarat în 2023 în 11 școli din Rădăuți și localitățile învecinate, incluzând informarea părinților, formarea cadrelor didactice pentru a adresa teme din sfera educației pentru sănătate (sănătate emoțională și prevenire a bullyingului, educație sexuală, consumul de substanțe periculoase, educație de mediu, nutriție și exercițiu fizic) și susținerea de sesiuni informative, care promovează un stil de viață sănătos pentru copii și tineri, pentru 2.500 de elevi.