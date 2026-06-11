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„Faci bine, te simți bine. DONEAZĂ! Sânge pentru viață!” – Voluntarii Crucii Roșii Suceava se alătură campaniei naționale


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Filiala Suceava a Crucii Roșii Române s-a alăturat campaniei naționale „Faci bine, te simți bine. DONEAZĂ! Sânge pentru viață!”, derulată de Crucea Roșie Română împreună cu Institutul Național de Transfuzie Sanguină.

Nevoia de sânge este permanentă și vitală în spitale. O singură donare poate salva până la trei vieți, fiind esențială pentru tratarea pacienților cu afecțiuni grave, a victimelor accidentelor rutiere, a persoanelor care necesită intervenții chirurgicale complexe sau tratamente oncologice.

În anul 2025, la nivel național s-au înregistrat aproximativ 352.000 de donatori unici, ceea ce reprezintă 3,3% din populația rezidentă eligibilă. Acest procent situează România în intervalul mediu european (3-5%) și peste media globală estimată la 1-2%.

„Fiecare donare contează enorm. Vă invităm pe toți sucevenii eligibili să devină parte din această cauză nobilă și să salveze vieți!”, a transmis directorul Crucii Roșii Suceava, Corneliu Dediu.

Campania subliniază atât impactul direct asupra pacienților, cât și beneficiile pentru donator: un gest de solidaritate care aduce și o stare de bine personală.


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