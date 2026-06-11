Suceava aduce acasă Cupa Campionilor și 4 trofee „Top Jucător” la CampioMATE 2026 – cele mai bune rezultate din țară

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Județul Suceava a încheiat în forță Ediția 2026 a CampioMATE, campionatul național de matematică pe echipe, obținând cele mai remarcabile performanțe la nivel național: Cupa Campionilor V Gamma și 4 trofee naționale „Top Jucător”, alături de 366 de medalii individuale (Gold, Silver și Bronze).

Niciun alt județ nu a adunat mai multe trofee naționale în acest sezon, ceea ce confirmă poziția de frunte a Sucevei în acest campionat inovator.

Gala națională a avut loc online pe 6 iunie, iar miercuri, 10 iunie, s-a desfășurat Gala județeană de premiere dedicată performerilor suceveni.

Recorduri la ediția 2026

CampioMATE a depășit toate așteptările: peste 16.000 de copii din 41 de județe și din Belgia (cu 3.000 mai mulți decât anul trecut) au rezolvat împreună 3 milioane de probleme de matematică în doar 8 luni.

Rezultatele de excepție ale Sucevei

Echipa „Matematicieni în acțiune” (Liceul Teoretic „Iorgu Vârnav Liteanu” Liteni, antrenoare Mihaela Aura Doboș) a devenit campioană națională la Clasa a V-a, Divizia Gamma.

(Liceul Teoretic „Iorgu Vârnav Liteanu” Liteni, antrenoare Mihaela Aura Doboș) a devenit la Clasa a V-a, Divizia Gamma. Patru elevi suceveni au urcat pe podiumul național: Lungu Sofia (cl. a V-a) – Premiul I Tucaliuc Amedeea Elena (cl. a V-a) – Premiul III Rusu Ujică Valentina Otilia (cl. a VI-a) – Premiul III Iacob Ioan (cl. a VIII-a) – Premiul III



13 echipe din județ au obținut medalii de echipă.

13 echipe din județul Suceava au atins scorul de medalie în ediția 2026:

Clasa a V-a, Beta: Suceava’s champions (antrenor Nicolae Apatrei, Școala Gimnazială Râșca), Kit-Math (antrenor Diana-Georgiana Bambu, Colegiul Tehnic „Mihai Băcescu” Fălticeni)

Clasa a V-a, Gamma: Matematicieni în acțiune, campioană națională (antrenor Mihaela Aura Doboș, Liceul Teoretic „Iorgu Vârnav Liteanu” Liteni), Smart Vigor (antrenor Mariana Gherghe, Școala Gimnazială „Petru Comarnescu” Gura Humorului)

Clasa a VI-a, Beta: Formula Campionilor (antrenor Alina Sofia, Școala Gimnazială „Episcop Gherasim Putneanul” Vadu Moldovei), Liga campionilor (antrenor Zanfirica Boiciuc, Școala Gimnazială „Miron Costin” Suceava)

Clasa a VI-a, Gamma: Echipa PI (antrenor Andreea Sufletu, Școala Gimnazială „Ion Teodorescu” Cotârgași)

Clasa a VII-a, Beta: Infinity Minds (antrenor Andreea-Cristina Samson, Colegiul Tehnic „Mihai Băcescu” Fălticeni), Stelele matematicii (antrenor Nicolae Vilculescu, Școala Gimnazială Moldova Sulița)

Clasa a VII-a, Gamma: XFACTOR MATEMATIC (antrenor Andreea Baltag, Școala Gimnazială Hârtop)

Clasa a VIII-a, Beta: „Rădăcinile matematicii” (antrenor Gabriela Gogan, Școala Gimnazială „Nicolae Labiș” Mălini), Cavalerii lui Thales (antrenor Alina Lungu, Școala Gimnazială Călinești)

Clasa a VIII-a, Gamma: Math Champions (antrenor Nicoleta Vasilica Apopii, Școala Gimnazială Panaci)

„CampioMATE demonstrează că matematica poate fi abordată prin joc, prin lucru în echipă și printr-un format hibrid inspirat de sport și jocuri video”, a transmis la gala națională Mihai Dimian, Ministrul Educației și Cercetării.

Prof. Angelo-Cătălin Bărbuță, inspector școlar pentru matematică, a declarat: „Sunt foarte mulți copii care îndrăgesc matematica și fac o pasiune din asta. Acest format combinat cu tehnologia și competiția se dovedește a fi o reușită!”

CampioMATE este organizat de Asociația Visuri Îndrăznețe în parteneriat cu Societatea de Științe Matematice din România și este inclus pe lista concursurilor școlare naționale recunoscute de Ministerul Educației.

Participarea este gratuită, iar înscrierile pentru ediția 2027 se vor deschide în octombrie pe platforma www.campiomate.ro.