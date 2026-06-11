Jazz, soul și blues: vinerea te bucuri de muzică live în parcul de la Iulius Mall Suceava

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Vara aceasta, parcul de la Iulius Mall Suceava devine locul de întâlnire al iubitorilor de jazz, blues și soul. Timp de trei săptămâni, în fiecare vineri, începând cu 12 iunie, de la ora 20.00, „Seri de Jazz la Mall” aduce trei concerte live, transformând serile de vară într-o experiență relaxată, cu artiști care îmbină armonios muzica clasică cu influențe contemporane. Accesul este gratuit.

Începutul de weekend capătă un nou ritm la Iulius Mall Suceava, unde serile de vineri aduc momente de relaxare și muzică live în parc. Evenimentele debutează vinerea aceasta, pe 12 iunie 2026, de la ora 20.00, cu Soul Serenade, proiectul muzical cunoscut pentru stilul său autentic, inspirat din blues, jazz și swing-ul american al anilor ’30 și ’40. Cei prezenți vor avea parte de o călătorie muzicală plină de emoție.

Pe 19 iunie 2026, de la aceeași oră, Beyond Common feat. Sofia Onică aduc pe scenă jazz-ul modern, neo-soul și influențele de fusion. Publicul se va bucura de un concert inspirat din scena contemporană de jazz românesc. Seria concertelor se încheie pe 26 iunie 2026 cu Răzvan Florescu Quartet, un proiect dedicat improvizației și libertății muzicale.

Cei care vin la Iulius Mall Suceava se vor bucura și de o călătorie captivantă printr-o lume dispărută de milioane de ani. Până pe 5 iulie, pășești direct în universul Jurrasic World, unde 60 de exemplare de dinozauri animatronici, în mărime naturală, transformă parcarea într-un adevărat tărâm al preistoriei.

Distracția continuă sâmbătă cu spectacolul de teatru pentru copii „Motanul încălțat”, care începe la ora 12:00, în zona magazinului Reserved, în care cel mai șiret și simpatic motan își conduce stăpânul spre un destin de neimaginat.

Pe 13 iunie, de la ora 15:00, copiii sunt așteptați la atelierul de creație, organizat la etaj, în zona Cinema City, unde imaginația și culorile se îmbină într-o activitate plină de veselie. Atelierul se desfășoară în două grupe, prima în intervalul 15:00 – 16:00, iar cea de-a doua în intervalul 16:00 – 17:00. Locurile sunt limitate, iar înscrierile se fac la numerele de telefon 0230 208 700 sau 0230 208 701.

Pregătește-te de un weekend memorabil la Iulius Mall Suceava, cu experiențe pentru întreaga familie!