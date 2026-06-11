Avertizare hidrologică importantă pentru Suceava: Cod Portocaliu și Cod Galben de viituri și inundații

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Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor a emis joi, 11 iunie 2026, o avertizare hidrologică complexă care vizează și județul Suceava.

Cod Galben (11 iunie, ora 12:00 – 12 iunie, ora 24:00) Se vor produce scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie, viituri rapide pe râurile mici și creșteri de debite pe râurile din bazinele hidrografice Suceava, Moldova (anumite sectoare) și Bistrița (bazin superior și afluenți). Există riscul depășirii cotelor de atenție.

Cod Portocaliu (11 iunie, ora 14:00 – 12 iunie, ora 12:00) Instabilitatea atmosferică accentuată va genera viituri majore, cu posibile depășiri ale cotelor de inundație pe râurile Suceava (bazin superior și afluenți) și Moldova (bazin amonte S.H. Gura Humorului și afluenți). Se așteaptă cantități însemnate de apă, cu riscuri de inundații locale și pagube.

Fenomenul este generat de precipitațiile abundente prognozate în următoarele 48 de ore, care se suprapun peste avertizările meteorologice de Cod Galben și Portocaliu emise anterior.

ISU „Bucovina” Suceava și autoritățile locale sunt în alertă și pregătesc măsuri de intervenție.