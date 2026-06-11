Facebook Instagram Rumble Telegram TikTok X Youtube
Facebook Instagram Rumble Telegram TikTok X Youtube
Acasă Actualitate Festivitate emoționantă la Colegiul Național „Eudoxiu Hurmuzachi” Rădăuți: Absolvenții clasei a VIII-a...

Festivitate emoționantă la Colegiul Național „Eudoxiu Hurmuzachi” Rădăuți: Absolvenții clasei a VIII-a a promoției 2026, sărbătoriți cu fast


Intră acum și în grupul de
Telegram News Bucovina

Miercuri, 10 iunie 2026, Colegiul Național „Eudoxiu Hurmuzachi” din Rădăuți a găzduit una dintre cele mai așteptate manifestări ale anului școlar: Festivitatea de Absolvire a clasei a VIII-a, promoția 2026.

Cei 21 de absolvenți ai ciclului gimnazial au fost sărbătoriți într-o atmosferă plină de emoție și bucurie, alături de profesori, părinți, bunici și invitați.

Ceremonia, organizată de dirigintele prof. Rodica Hrihor, a debutat cu intonarea imnului academic „Gaudeamus igitur”. Directorul colegiului, prof. dr. Adrian-Nicolae Puiu, și directorul adjunct, prof. dr. Luminița Lăzărescu, au subliniat valorile fundamentale promovate de școală: seriozitate, disciplină, exigență și dorința continuă de autodepășire, în concordanță cu deviza colegiului – „Excelență și performanță”.

Reprezentantele părinților, doamnele Aspazia Băeșu și Angelica Narița, au transmis un mesaj emoționant de mulțumire către întregul colectiv didactic.

Premianții promoției 2026

  • Distincția „I.G. Sbiera” (media 10): Andrei Băeșu și Maria Daniela Narița
  • Distincția „Ion Nistor” (media peste 9,90): Dragoș-Gabriel Ionesi (9,94) și Mariangela Fornaro (9,92)
  • Șefi de promoție (media 10) și câștigători ai Premiului „Eudoxiu Hurmuzachi”: Andrei Băeșu și Maria Daniela Narița

Premiile de final de an școlar au fost acordate astfel:

  • Premiul I: Andrei Băeșu, Maria Daniela Narița și Dragoș-Gabriel Ionesi
  • Premiul II: Mariangela Fornaro, Ana Babiuc și Dumitru Sorochin
  • Premiul III: Teodor Olivian Barabașa

Evenimentul s-a încheiat cu vizionarea filmului generației, care a rememorat momentele frumoase și amuzante din cei patru ani de gimnaziu, și cu un moment simbolic de transmitere a cheii succesului către elevul Darius Andrei Puiu din clasa a VII-a.

„Cu speranța că ne vom reîntâlni la toamnă, în clasa a IX-a, ne luăm «La revedere» de la cea de-a treia generație de gimnaziu care finalizează studiile la colegiul nostru după reînființarea ciclului gimnazial”, au transmis organizatorii.


Intră acum și în grupul de
Telegram News Bucovina

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR

newsbucovina.ro
Oferă informaţii de calitate, în timp real, despre evenimentele reprezentative din judeţul Suceava. Este un site de ştiri din judeţul Suceava, fondat în anul 2002, fiind primul ziar online din judeţul Suceava.
Contactați-ne: redactie[@]newsbucovina.ro
Facebook Instagram Rumble Telegram TikTok X Youtube
© Newsbucovina.ro 2016
MAI MULTE ARTICOLE

Festivitate emoționantă la Colegiul Național „Ștefan cel Mare” Suceava: Promoția 2026...

Echipa de robotică „Royal Engineers” a CN „Ștefan cel Mare” Suceava,...

Ce să vezi în Frankfurt într-un weekend: 10 activități de făcut...