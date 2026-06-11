Festivitate emoționantă la Colegiul Național „Eudoxiu Hurmuzachi” Rădăuți: Absolvenții clasei a VIII-a a promoției 2026, sărbătoriți cu fast

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Miercuri, 10 iunie 2026, Colegiul Național „Eudoxiu Hurmuzachi” din Rădăuți a găzduit una dintre cele mai așteptate manifestări ale anului școlar: Festivitatea de Absolvire a clasei a VIII-a, promoția 2026.

Cei 21 de absolvenți ai ciclului gimnazial au fost sărbătoriți într-o atmosferă plină de emoție și bucurie, alături de profesori, părinți, bunici și invitați.

Ceremonia, organizată de dirigintele prof. Rodica Hrihor, a debutat cu intonarea imnului academic „Gaudeamus igitur”. Directorul colegiului, prof. dr. Adrian-Nicolae Puiu, și directorul adjunct, prof. dr. Luminița Lăzărescu, au subliniat valorile fundamentale promovate de școală: seriozitate, disciplină, exigență și dorința continuă de autodepășire, în concordanță cu deviza colegiului – „Excelență și performanță”.

Reprezentantele părinților, doamnele Aspazia Băeșu și Angelica Narița, au transmis un mesaj emoționant de mulțumire către întregul colectiv didactic.

Premianții promoției 2026

Distincția „I.G. Sbiera” (media 10): Andrei Băeșu și Maria Daniela Narița

(media 10): și Distincția „Ion Nistor” (media peste 9,90): Dragoș-Gabriel Ionesi (9,94) și Mariangela Fornaro (9,92)

(media peste 9,90): Dragoș-Gabriel Ionesi (9,94) și Mariangela Fornaro (9,92) Șefi de promoție (media 10) și câștigători ai Premiului „Eudoxiu Hurmuzachi”: Andrei Băeșu și Maria Daniela Narița

Premiile de final de an școlar au fost acordate astfel:

Premiul I : Andrei Băeșu, Maria Daniela Narița și Dragoș-Gabriel Ionesi

: Andrei Băeșu, Maria Daniela Narița și Dragoș-Gabriel Ionesi Premiul II : Mariangela Fornaro, Ana Babiuc și Dumitru Sorochin

: Mariangela Fornaro, Ana Babiuc și Dumitru Sorochin Premiul III: Teodor Olivian Barabașa

Evenimentul s-a încheiat cu vizionarea filmului generației, care a rememorat momentele frumoase și amuzante din cei patru ani de gimnaziu, și cu un moment simbolic de transmitere a cheii succesului către elevul Darius Andrei Puiu din clasa a VII-a.

„Cu speranța că ne vom reîntâlni la toamnă, în clasa a IX-a, ne luăm «La revedere» de la cea de-a treia generație de gimnaziu care finalizează studiile la colegiul nostru după reînființarea ciclului gimnazial”, au transmis organizatorii.