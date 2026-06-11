Șase percheziții în Suceava și Botoșani pentru comerț ilicit cu autoturisme și evaziune fiscală

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Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul IPJ Suceava, cu sprijinul colegilor din Botoșani, au desfășurat miercuri, 10 iunie 2026, șase percheziții domiciliare în cadrul unui dosar penal complex vizând un circuit ilicit de autoturisme.

Acțiunile au avut loc în municipiul Suceava (o percheziție) și în municipiul Botoșani (cinci percheziții), sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava.

Cercetările vizează săvârșirea mai multor infracțiuni: evaziune fiscală, constituirea unui grup infracțional organizat, fals în înscrisuri sub semnătură privată, fals material în înscrisuri oficiale, abuz de încredere, înșelăciune și amenințare.

Cazul se axează în principal pe activitatea unei societăți comerciale cu sediul în Botoșani, specializată în comerțul cu autoturisme second-hand. Ancheta a pornit de la un autoturism BMW X5, achiziționat de la persoane interpuse și revândut unei persoane fizice pe baza unor documente falsificate.

Concret, reprezentanții firmei ar fi folosit date de identitate false ale unor vânzători care nu au participat niciodată la tranzacții. Au fost întocmite contracte fictive de vânzare-cumpărare, în care au fost inserate informații nereale privind scoaterea autovehiculului din evidențele fiscale, pentru a disimula proveniența reală a mașinilor și a se sustrage de la plata obligațiilor către bugetul de stat.

În urma perchezițiilor au fost identificate și ridicate documente contabile, acte de dobândire și înstrăinare a autoturismelor, sisteme informatice (telefoane mobile și laptopuri), sume importante de bani și alte mijloace de probă relevante pentru cauză.

Cercetările sunt continuate de polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Suceava, sub coordonarea procurorului de caz, pentru documentarea întregii activități infracționale și tragerea la răspundere a tuturor persoanelor implicate.