Cod Roșu de vreme extremă în zona Sucevei: grindină de mari dimensiuni, vijelii peste 90 km/h și averse torențiale

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Administrația Națională de Meteorologie a emis o avertizare Cod Roșu pentru un număr mare de localități din județul Suceava, valabilă astăzi, 11 iunie 2026, până la ora 16:00.

Zone afectate:

Suceava, Salcea, Cornu Luncii, Udești, Mălini, Șcheia, Bosanci, Todirești, Slatina, Ipotești, Moara, Horodniceni, Mitocu Dragomirnei, Pătrăuți, Stroiești, Valea Moldovei, Pârteștii de Jos, Drăgoiești, Berchișești, Bunești, Ilișești, Comănești, Ciprian Porumbescu, Bălăceana.

Fenomene prognozate:

Grindină de mari dimensiuni (peste 4 cm);

(peste 4 cm); Vijelii puternice cu rafale de peste 90 km/h ;

cu rafale de peste ; Averse torențiale care vor acumula peste 40 l/mp.

Aceste fenomene pot genera inundații rapide, alunecări de teren, căderi de copaci și pagube însemnate la locuințe, mașini și infrastructură.

ISU „Bucovina” Suceava și pompierii sunt mobilizați și pregătiți să intervină pentru orice situație de urgență.

Recomandări esențiale:

Evitați deplasările neesențiale pe durata avertizării;

Adăpostiți-vă imediat în clădiri solide;

Nu stați sub copaci înalți sau lângă construcții fragile;

Decuplați aparatele electrice din priză și întrerupeți alimentarea cu gaze și apă;

Pregătiți-vă pentru eventuale evacuări și mutați bunurile de valoare la etajele superioare;

Urmați cu strictețe indicațiile autorităților locale.

Informații actualizate și ghiduri de comportament în situații de urgență puteți găsi pe platforma www.fiipregatit.ro sau în aplicația DSU (disponibilă gratuit pe Google Play și App Store).