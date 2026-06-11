Pe fondul avertizărilor meteo și hidrologice, prefectul de Suceava a dispus instituirea permanenței în toate comitetele locale de situații de urgență

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Prefectura Suceava a convocat astăzi, 11 iunie 2026, o ședință extraordinară a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență (CJSU), după ce Administrația Națională de Meteorologie a emis avertizări severe, inclusiv Cod Roșu, pentru mai multe zone din județ.

Avertizările sunt valabile până mâine, 12 iunie, la ora 10:00, și vizează averse torențiale importante cantitativ, grindină de mari dimensiuni și vijelii puternice.

În urma ședinței au fost dispuse imediat următoarele măsuri operative:

Instituirea permanenței la nivelul tuturor comitetelor locale pentru situații de urgență;

Activarea Grupei Operative și a Centrului Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției la ISU Suceava;

Alertarea tuturor echipajelor operative și monitorizarea permanentă a zonelor cu risc ridicat;

Transmiterea de mesaje Ro-Alert către populația din localitățile afectate.

Prefectul județului Suceava, Bogdan George Păstrăv, președintele CJSU, s-a deplasat personal în teritoriu pentru a verifica modul de organizare și pregătirea intervenției.

Recomandări urgente pentru cetățeni:

Curățați șanțurile și rigolele pentru a permite evacuarea rapidă a apelor pluviale;

Evitați deplasările neesențiale și activitățile în aer liber;

Asigurați obiectele din curți, balcoane și terase care pot fi luate de vânt;

Nu vă adăpostiți sub copaci, lângă stâlpi electrici sau panouri publicitare;

Nu traversați cursuri de apă umflate și nu vă apropiați de maluri;

Decuplați aparatele electrice și pregătiți-vă pentru eventuale întreruperi ale curentului.

Toate structurile Ministerului Afacerilor Interne și instituțiile cu atribuții în gestionarea riscurilor sunt mobilizate și pregătite să intervină rapid.

Informații actualizate și ghiduri de comportament în situații de urgență puteți găsi pe platforma www.fiipregatit.ro.