Accident la Mălini: Șoferiță rănită după ce a virat stânga fără să se asigure ca să intre la o stație de carburanți

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Un accident rutier s-a produs miercuri, 10 iunie 2026, în jurul orei 17:15, pe DJ 209A, în localitatea Mălini.

O femeie care conducea un autoturism Renault a efectuat un viraj la stânga, în dreptul stației de carburanți „Rompetrol Expres”, fără să se asigure corespunzător. În acel moment, autoturismul a fost acroșat de un BMW care efectua depășirea.

În urma impactului, conducătoarea auto a suferit vătămări corporale ușoare și a fost transportată cu ambulanța la Spitalul Municipal Fălticeni pentru investigații și îngrijiri medicale.

Ambii șoferi au fost testați cu etilotestul, rezultatele fiind negative.

Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Fălticeni au deschis un dosar penal și efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.