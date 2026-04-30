Noul prefect de Suceava a prezidat deja prima ședință a Colegiului Prefectural vizând protecția mediului, prevenirea incendiilor de vegetație și asigurarea de bilete de tratament balnear

Prefectul județului Suceava, Bogdan-George Păstrăv, a prezidat joi, 30 aprilie 2026, ședința Colegiului Prefectural, convocată prin Ordinul nr. 183/20.04.2026.

În cadrul întâlnirii au fost analizate teme de actualitate precum activitățile din cadrul „Lunii pădurii”, campaniile de curățenie de primăvară, gestionarea deșeurilor și monitorizarea factorilor de mediu. Reprezentanții instituțiilor de specialitate au prezentat situația regenerării fondului forestier, acțiunile de monitorizare a mediului și activitățile educative desfășurate, inclusiv în ariile protejate din județ.

Un subiect important pe ordinea de zi l-a constituit prevenirea incendiilor de vegetație uscată. Au fost prezentate date actualizate privind intervențiile din județ, fiind subliniată necesitatea intensificării măsurilor preventive, responsabilizarea cetățenilor și respectarea strictă a legislației. Au fost evidențiate obligațiile beneficiarilor de terenuri agricole și riscurile la care se expun în cazul nerespectării acestora, inclusiv pierderea subvențiilor.

De asemenea, a fost analizată situația acordării biletelor de tratament balnear pentru anul 2026 prin sistemul Casei Naționale de Pensii Publice. Până în prezent, la nivelul județului Suceava au fost înregistrate 4.158 de cereri.

La finalul ședinței, prefectul Bogdan-George Păstrăv a semnat Hotărârea nr. 4 a Colegiului Prefectural privind continuarea acțiunilor preventive pentru limitarea și eradicarea incendiilor de vegetație în județul Suceava.

Instituția Prefectului va monitoriza în continuare implementarea măsurilor stabilite și va convoca reuniuni operative ori de câte ori va fi necesar, pentru o coordonare eficientă a serviciilor publice.

„Mulțumesc tuturor instituțiilor implicate pentru colaborarea interinstituțională, seriozitatea și profesionalismul demonstrate în îndeplinirea atribuțiilor”, a declarat prefectul Bogdan-George Păstrăv la finalul ședinței.